Koszykówka

Bilety na mecze play-off ze Spójnią

Piątek, 5 maja 2023 r. 12:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii w sobotę rozpoczną rywalizację w fazie play-off sezonu 2022/23. Zespół czeka rywalizacja ze Spójnią Stargard, a zwycięzca zapewni sobie awans do półfinału. Rozpoczęła się otwarta sprzedaż biletów na pierwszy, sobotni mecz, który rozegrany zostanie o godzinie 15:30 w hali OSiR Bemowo. Najtańsze wejściówki normalne kosztują 30 złotych. Gorąco zachęcamy do wspierania Legii, walczącej jak przed rokiem o medal mistrzostw Polski!



Mecz numer dwa odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 18:00, również w hali na Bemowie. Otwarta sprzedaż biletów na to spotkanie ruszy w niedzielę o godzinie 16:00. Wcześniej wejściówki mogą nabywać kibice, którzy byli na co najmniej jednym spotkaniu Legii w obecnym sezonie - w polu 'kod dostępowy' należy wpisać nr z dowolnego biletu.



Ceny biletów na mecze play-off ze Spójnią:

Kategoria czarna: B - ulgowy - 20 zł/normalny - 30 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 55,00 zł/normalny - 65,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 70,00 zł/normalny - 80,00 zł

VIP: ulgowy - 125 zł/normalny - 249,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA PIERWSZY MECZ (SOBOTNI)



KUP BILET NA DRUGI MECZ (PONIEDZIAŁKOWY)