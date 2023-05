Budowlani Łódź 32-10 Legia Warszawa

W meczu 13. kolejki 1. ligi rugby Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Budowlanymi Łódź 10-32. Do przerwy legioniści przegrywali 7-10. Kolejne spotkanie rozegrają za tydzień z zespołem AZS AWF Warszawa. I liga: Budowlani Łódź 32-10 (10-7) Legia Warszawa Budowlani: 1. Jake Wiśniewski, 2. Jakub Majczyk, 3. Ilia Tabatadze, 4. Jakub Małecki, 5. Emil Pettit, 6. Piotr Sikora, 7. Mateusz Nowak, 8. Kacper Palamarczuk, 9. Michał Dudek, 10. Corne Pienaar, 11. Adrian Stańczykowski, 12. Filip Soszka, 13. Bartłomiej Szczukocki, 14. Bakari Mkheidze, 15. 15. Michał Łaszcz rezerwa: 16. Tomasz Dobrakowski, 17. Łukasz Śmiechowicz, 18. Sebastian Stolarz, 19. Jarosław Prasał, 20. Krzysztof Majcherczyk, 21. Alan Owczarek, 22. Dominik Masalski, 23. Kacper Drynkowski Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.