Jagiellonia Białystok 4-5 Legia Warszawa

Sobota, 6 maja 2023 r. 19:40 Mishka, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu sezonu 2022/2023 Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 5-4. Do przerwy legioniści prowadzili 3-2. Rozgrywane w Ełku spotkanie było bardzo zacięte. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie czerwone kartki zobaczyło po jednym zawodniku z każdej drużyny. Z Ekstraklasy spadły Red Devils Chojnice i AZS Katowice.









W meczu z Jagiellonią nie mógł wystąpić pauzujący za żółte kartki bramkarz Legii, Tomasz Warszawski. W kadrze znalazł się Sergio Monteiro, ale on nie mógł zagrać z powodu urazu żeber. Drużyny rozpoczęły spotkanie bardzo spokojnie. W pierwszych minutach widzieliśmy raptem po jednej dogodnej sytuacji z obu stron. W 8. minucie Andre Luiz pobiegł lewą stroną, po czym posłał piłkę w obramowanie bramki. Chwilę później Davidson Silva mógł strzelić pierwszego gola dla stołecznego zespołu, ale niewiele zabrakło. W 10. minucie Lisowski został ukarany czerwoną kartką za bardzo ostry atak wślizgiem na nogi wychodzącego na czystą pozycję legionisty. Gra w przewadze przyniosła korzyść bramkową dla stołecznego zespołu. Davidson Silva wykorzystał podanie posłane tuż przed bramkę. Minutę później powinno być 2-0, bowiem bardzo mocno uderzył Rui Pinto. Bramkarz zdołał jednak obronić. W 12. minucie gospodarze trafili w spojenie słupka z poprzeczką. Niestety, w 12. minucie było już 1-1 po tym, jak Jacek Stefanowicz huknął z lewej strony z dystansu. Minęło 30 sekund, a mieliśmy już 2-1 dla gospodarzy. Bardzo szybko wynik uległ zmianie. Andre Luiz wykorzystał błąd w wyprowadzeniu piłki i posłał ją do siatki. Worek z golami się rozwiązał. Trener Jagiellonii zareagował błyskawicznie, wycofując bramkarza. W 17. minucie Grzegorz Makal zdecydował się na efektowne uderzenie przewrotką, jednak znacznie się pomylił. Na 2 minuty przed końcem Krzysztof Jarosz próbował posłać piłkę z własnej połowy do pustej bramki. Trzeba przyznać, że był bardzo, bardzo bliski trafienia. 5 sekund przed końcową syreną drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Andre Luiz. Do przerwy mieliśmy więc wynik 2-3 i po jednej czerwonej kartce na koncie obu zespołów.



Legioniści rozpoczęli drugą połowę w osłabieniu. W 22. minucie gospodarze wykonywali rzut karny po faulu. W bramce stanął Adam Świątkowski, ale nie zdołał obronić. W 23. minucie Jagiellonia ponownie wyszła na prowadzenie po strzale Kamila Sakowicza. W 27. minucie Mariusz Milewski posłał piłkę do pustej bramki, po tym jak gospodarze wycofali bramkarza. Było to 200. trafienie Milewskiego w Ekstraklasie. Kolejne minuty nie przyniosły żadnych spektakularnych akcji. Na 2 minuty przed końcem Jagiellonia znów wycofała bramkarza. Wykorzystali to goście, którzy zdobyli piątego gola.



Jagiellonia Białystok 4-5 (2-3) Legia Warszawa

0-1 - 09:43 Davidson Silva

1-1 - 11:52 Jacek Stefanowicz

2-1 - 12:27 Cristian Neme

2-2 - 13:06 Andre Luiz

2-3 - 14:34 Andre Luiz

3-3 - 21:25 Cristian Neme

4-3 - 22:30 Kamil Sakowicz

4-4 - 27:07 Mariusz Milewski

4-5 - 38:13 Rui Pinto



Legia: 13. Ignacio Casillas, 7. Andre Luiz, 14. Krzysztof Jarosz, 12. Rui Pinto, 97. Davidson Silva

rezerwa: 88. Adam Świątkowski, 5. Sergio Monteiro, 9. Paweł Tarnowski, 15. Radosław Marcinkowski, 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski, 81. Mariusz Milewski



Jagiellonia: 1. Kamil Ulman, 3. Mateusz Lisowski, 29. Ołeksandr Kołesnikow, 5. Adrian Citko, 77. Grzegorz Makal

rezerwa: 12. Kamil Dobreńko, 2. Jacek Stefanowicz, 6. Michał Osypiuk, 9. Cristian Neme, 13. Kamil Sakowicz, 89. Denys Sandecki, 98. Mateusz Łabieniec



żółte kartki: Kołesnikow, ?, Sakowicz - Andre Luiz (2)

czerwone kartki: Lisowski - Andre Luiz (za drugą żółtą)





