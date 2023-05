III liga: Warta Sieradz 2-3 Legia II Warszawa

Komentarze (8)

Ganiek - 2 godziny temu, *.aster.pl ciekawe skąd ŁKS Łódź ma tak dobre wyniki - chyba że tam grają gracze z pierwszej ekipy cały czas odpowiedz

Fgk - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Ganiek: to tak jak my gdy graliśmy z polonią to do dwójki zawsze szło 3-5 graczy z jedynki. odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.plus.pl Super! W przyszłym sezonie derby wygrają Legii rezerwy. odpowiedz

Roger_1916 - 3 godziny temu, *.waw.pl Legia na czarno - co to za stroje? Jak my wyglądamy? To GKS Katowice czy Polonia??

Widzę, że ludziom to obojętne... odpowiedz

Linkson - 3 godziny temu, *.aster.pl @Roger_1916:

może to teraz "Czarne Tygrysy" pana Darka odpowiedz

Janinho - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Dwójka. Krok po kroku do celu odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.aster.pl szkoda wyniku Ursusa z wczoraj- wygrywali 2-1 a przegrali 2-3 z ŁKS Łódź II odpowiedz

Kamil - 3 godziny temu, *.plus.pl @Ziggy: kiepsko. Ponad 2 milionowe miasto, i tylko jedna drużyna piłkarska na szczeblu centralnym.

Wstyd.

Całe szczęście, że w przyszłym sezonie będzie druga drużyna na szczeblu centralnym. Nasze rezerwy mam nadzieję awansują. Jak widać tylko Legia ratuje warszawskie piłkarstwo, a inni się jakoś nie kwapią. odpowiedz

