31. kolejka Ekstraklasy. Raków mistrzem Polski, spadek Lechii

Ixis - 3 godziny temu, *.plus.pl Dzięki mladen za pomoc w grze o mistrza odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl zabrakło trochę dłuższej ławki i trochę więcej jakości u zmienników, a mistrz wróciłby do Warszawy. odpowiedz

Joker - 3 godziny temu, *.chello.pl Szkoda Lechii. Betony trzymajcie się! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 5 godzin temu, *.plus.pl Sraków oddał mecz żeby mistrza fetować na własnych śmieciach.

Kolejny pokaz medalików zasad fair play. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @(L)eve(L)64: serio w takie bzdury wierzysz? odpowiedz

???????????????????????? - 1 godzinę temu, *.164.109 @(L)eve(L)64: z ciebie prorok jak z koziej dupy trąbka!!! Przeproś Raków!!! odpowiedz

Jurek - 6 godzin temu, *.versanet.de Raków znów w obesranej zbroi. Jak w końcówce zeszłego sezonu … odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Jurek: Niby prawda, ale co z tego. Tytuł i tak wygrają. Nie ma się co podniecać nie swoim cyrkiem. odpowiedz

Hubbard - 9 godzin temu, *.aster.pl Lechia jedna z najdłużej grających ostatnio ekip w Polskiej Lidze (sezon po sezonie) od 2007 lub 2008

obok Legii i Leszka odpowiedz

forever young - 10 godzin temu, *.centertel.pl Płakał po nich nie będę. Teraz na otarcie łez będą mieli derby trójmiasta. Szybkiego powrotu do ekstraklasy również nie życzę. odpowiedz

Legiak83 - 11 godzin temu, *.inetia.pl Pamiętam jak w latach 90 byłem na kolonii nad morzem i na wycieczce do Gdańska malowaliśmy coś na Lechię z kumplem na jakimś murze. Kumpel był w koszulce Tomka Sokołowskiego. Podszedł do nas jakiś starszy chłopak i kulturalnie wytłumaczył że on szanuje Legie, żebyśmy nie robili takich rzeczy i zostawiliśmy tylko napis LW a bluzgi na Lechię starliśmy. Pamiętam że bardzo utkwiło mi to w pamięci, tym bardziej że na tej samej wycieczce ganialiśmy się z ch... z Chorzowa po jakiejś kaplicy ;-)

Życzę BKS-owi szybkiego powrotu odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 13 godzin temu, *.datapacket.com Śląsk też raczej spadek, dwa duże stadiony w Pierwszej lidze, a sorry i jest jeszcze Wisła ;) odpowiedz

Żmija - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @PiotrŻo(L)iborz: po spadku muszą wrócić na kurnik przy Traugutta - taką mają umowę z miastem… odpowiedz

Ziggy - 9 godzin temu, *.aster.pl @Żmija :

Korona ma cięższy kalendarz więc Śląsk może się utrzyma odpowiedz

SEBO(L) - 14 godzin temu, *.chello.pl "Szkoda Lechii", "Szkoda Lechii "... KU.WA!! Jak się zarządza tak klubem,jakich sprowadza piłkarzy,jeśli oni tak grają,jeśli trener jest znikąd, takie ma się wyniki - pozwalające na spadek. Nie martwcie się o inne kluby. Gdybyśmy rok temu spadli, nikt by nie "szkodował" w Polsce. Przeciwnie- 75 % piłkarskiej i kibicowskiej Polski otwierałoby szampany z radości. Z pierwszą ligą na czele. Więc nie żałujcie ich czy innych.



A jeśli tak bardzo wam szkoda,to czekajcie na ostatnią szansę Lechii - najwyższe miejsce wśród spadkowiczów i proces licencyjny... :D odpowiedz

Arek - 11 godzin temu, *.tpnet.pl @SEBO(L) : i coś w tym jest. Po nas by ku...wy nie płakały ani trochę. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @SEBO(L) : Ja nie żałuję. Burdel tam był taki, że i tak długo pływali na wierzchu. A sportowo nie było czego oglądać, chłam straszny. odpowiedz

Hiszpan - 15 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Może klub trochę podziała można paru graczy ze spadkowiczów wyjąć. Zwoliński, Kałuziński,Yeboah, Dominguez i Bejger mile widziani. odpowiedz

Żmija - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Hiszpan: Zwoliński to już w Rakowie… odpowiedz

(L) - 15 godzin temu, *.ilabs.pl Za te śmieszne napinki Gdańskie to mi ich wogole nie szkoda.





Najpierw zaczęli od tego że są druga połowa tych z Krakowa. Na każdym meczu z nami.napinka sięgała zenitu.

No to mają to! Brawo!

Niech pojeżdżą trochę po pierdziszewach.



I koniecznie mecz z była drugą połowę w 1 lidze. Stadion duzy, zmieszczą swoje ego na nim.



1 liga 1 liga BKS! odpowiedz

Kajtek - 16 godzin temu, *.orange.pl Lechii szkoda - bardzo szkoda. Może w następnym sezonie doczekam wejścia do I ligi szczecińskiej Pogoni. odpowiedz

Loczek - 14 godzin temu, *.chello.pl @Kajtek:Wszystko z bania dobrze? Czy na przepustce jesteś? odpowiedz

Żmija - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @Kajtek: wejdź lepiej do kibla. I skorzystaj, bo coś ci na łeb ciśnie. odpowiedz

Marcin 77 - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Szkoda Lechii no i pewnie Śląska, może Magiera coś wykręci w ostatniej chwili. odpowiedz

Kristof - 20 godzin temu, *.ziggo.nl Lechia Slask i Miedz spadek.Tam ich miejsce! odpowiedz

Arek - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Mogła by Korona wygrać. Pajace jeszcze trochę by poczekały. No i my oczywiście w Szczecinie. odpowiedz

Yeti - 23 godziny temu, *.vectranet.pl No i gdański szajs stoczył się na manowce. odpowiedz

Wołomin NR - 06.05.2023 / 22:52, *.centertel.pl Lechia to może nawet zacząć od IV ligi przez kiepskie finanse odpowiedz

Many - 06.05.2023 / 22:35, *.novanet.is Jeszcz odpowiedz

Kibic Legii - 06.05.2023 / 22:21, *.tpnet.pl Szkoda, że Lechia spadła. Lubiłem jeździć tam na wyjazdy, miła i przyjemna podróż, w Malborku był zawsze atak krzyżaków. Panie kasierki też dawały radę.



Zanim wyleje się fala hejtu, tak wolę taka Lechię w ekstraklasie niż jakieś mielce lubiny czy warte Poznań odpowiedz

Kibic Legii - 06.05.2023 / 22:32, *.tpnet.pl @Kibic Legii: *kasjerki odpowiedz

L - 23 godziny temu, *.autocom.pl @Kibic Legii: Ale za to bedziesz mial wyjazd na stadion Slaski, albo na Wisle i podwojny wyjazd do Lodzi. A za rok moze derby, albo taka sama podroz nad morze tyle, ze do Gdyni. Ale Warta, Stal to faktycznie moglyby spasc. Stal to pewnie niedlugo zleci, gorzej z Wartą. odpowiedz

Olomanolo - 15 godzin temu, *.com.pl @Kibic Legii: jestem tego samego zdania szkoda Lechii takie kluby to powinny grać w extraklasie a nie lubin warta korona - powodzenia BKS odpowiedz

Żmija - 13 godzin temu, *.vectranet.pl @L: jakie derby!? Ani Hutnik, ani Okęcie, ani nawet (pożal się Boże) Gwardia nie mają szans na ekstraklasę… odpowiedz

ZYGZAKOWATY - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Żmija : niby Polonia to niewarszawski klub a pierwszy byś się spuszczał gdyby awansowali, kupował bilet na mecz i najglosniej darł mordę polonia kaaaaaaaaaaaaa odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @ZYGZAKOWATY: pewnie, że bym poszedł i godnie ich przywitał, ale derbami bym tego widowiska nie nazwał! odpowiedz

Mordziaty - 06.05.2023 / 22:06, *.autocom.pl I Lechia spadła z hukiem zarwanego sufitu. Z czego ta katastrofa wynikła??? Jak doszło że tuzy typu Warta, Radomiak czy ot, Stal grają dalej???? A Lechia z potencjałem leci w czeluścia 1 ligii???? odpowiedz

Korwinista - 06.05.2023 / 06:00, *.t-mobile.pl Korona - Raków 1:0, Pogoń - Legia 0:2 czyli gramy dalej odpowiedz

Michu - 06.05.2023 / 00:36, *.plus.pl Nie spać

Dawać wyniki odpowiedz

