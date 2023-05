31. kolejka Ekstraklasy. Spadek Lechii

Komentarze (10)

Arek - 40 minut temu, *.tpnet.pl Mogła by Korona wygrać. Pajace jeszcze trochę by poczekały. No i my oczywiście w Szczecinie. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl No i gdański szajs stoczył się na manowce. odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Lechia to może nawet zacząć od IV ligi przez kiepskie finanse odpowiedz

Many - 3 godziny temu, *.novanet.is Jeszcz odpowiedz

Kibic Legii - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Szkoda, że Lechia spadła. Lubiłem jeździć tam na wyjazdy, miła i przyjemna podróż, w Malborku był zawsze atak krzyżaków. Panie kasierki też dawały radę.



Zanim wyleje się fala hejtu, tak wolę taka Lechię w ekstraklasie niż jakieś mielce lubiny czy warte Poznań odpowiedz

Kibic Legii - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Kibic Legii: *kasjerki odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Kibic Legii: Ale za to bedziesz mial wyjazd na stadion Slaski, albo na Wisle i podwojny wyjazd do Lodzi. A za rok moze derby, albo taka sama podroz nad morze tyle, ze do Gdyni. Ale Warta, Stal to faktycznie moglyby spasc. Stal to pewnie niedlugo zleci, gorzej z Wartą. odpowiedz

Mordziaty - 3 godziny temu, *.autocom.pl I Lechia spadła z hukiem zarwanego sufitu. Z czego ta katastrofa wynikła??? Jak doszło że tuzy typu Warta, Radomiak czy ot, Stal grają dalej???? A Lechia z potencjałem leci w czeluścia 1 ligii???? odpowiedz

Korwinista - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl Korona - Raków 1:0, Pogoń - Legia 0:2 czyli gramy dalej odpowiedz

Michu - 06.05.2023 / 00:36, *.plus.pl Nie spać

Dawać wyniki odpowiedz

