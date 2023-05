Gustafsson: Przede wszystkim zależy mi na zwycięstwie

Piątek, 5 maja 2023 r. 16:13 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jeśli chodzi o analizę, la nas wartością finału Pucharu Polski było pięć minut. Po czerwonej kartce analizowanie tego rodzaju meczu było dla nas dużo mniej wartościowe. Spodziewam się zupełnie innej Legii w grze 11 na 11. Innej niż w meczu z Rakowem, w którym musieli zrobić to, co zrobili i muszę powiedzieć, że wygrali to spotkanie w dobrym stylu - mówi przed niedzielnym meczem z Legią trener Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson









- Byłbym zdziwiony, gdyby Legia zmieniła ustawienie na czwórkę z tyłu. Od dłuższego czasu grają w innym ustawieniu. W meczu z Rakowem po czerwonej kartce chwilę tak zagrali, ale potem powrócili do pierwotnych założeń. Więc nie sądzę, że to się zmieni. Dla nas to nie ma znaczenia, jeśli chodzi o taktykę. Zmiana naszego ustawienia nie spowoduje, że będziemy mieli większe szanse wygrać takiego rodzaju spotkanie. Możemy jednak dużo nauczyć się z naszego meczu rozegranego w Warszawie. Tam futbol był tylko przez 45 minut. Byłem bardzo zawiedziony w przerwie. Musimy grać z odwagą i determinacją przez pełne 90 minut.



- Musimy skupić się na tym, co możemy zrobić kolektywnie, tak, aby wytrącić z rąk przeciwnika jego atuty. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego w Legii, że Josue jest tym zawodnikiem, który kontroluje grę. Być może przygotujemy na niego coś specjalnego, ale dziś tego nie powiem.



- Przede wszystkim zależy mi na zwycięstwie. Ale żeby wygrać, nie możemy zagrać tak, jak w spotkaniu z Piastem Gliwice. Mieliśmy w tym meczu posiadanie piłki głównie między obroną a pomocą i grając w ten sposób, nie uda nam się zdobyć bramki. Chcemy pokazać coś więcej. Nie tylko dlatego, że stadion będzie pełny naszych kibiców, ale też dlatego, że chcemy wygrać. W tym przypadku mecz będzie musiał być bardziej widowiskowy.



- Nie myślałem o tym, czy z remisu nikt nie będzie zadowolony. Jestem bardzo mocno skupiony na tym, żeby zrobić wszystko, by wygrać. Nie wiem co myśli sobie Legia o remisie. Ja także się na tym nie skupiam, chcę po prostu wygrać.



- Sytuacja kadrowa jest bardzo dobra. Wszyscy, poza Michałem Kucharczykiem, są gotowi do gry. Więc wygląda to dość dobrze. Mam przed tym spotkaniem dobry ból głowy. Już od kilku tygodni wyznaczenie wyjściowej jedenastki jest trudne. We wszystkich ostatnich spotkaniach było sporo zawodników, którzy zasługiwali, by wyjść w podstawowym składzie, a zaczynali spotkanie na ławce. W przypadku meczu z Legią także nie będzie wyjątków. Mogą się pojawić niespodzianki w naszym ustawieniu.



O trenerze Koście Runjaiciu



- Nie sądzę, żeby nasi zawodnicy skupiali się na byłym trenerze czy tym, co wydarzyło się w finałowym meczu Pucharu Polski. Skupiają się raczej na naszej własnej grze. Pracujemy nad rzeczami, które jesteśmy w stanie kontrolować. To co jest poza meczem, nas nie interesuje.



- Kiedy przyjechałem tutaj, uznałem, że najlepszą możliwością na rozpoczęcie pracy w klubie, który ma wiele sukcesów, nie jest zmienianie wszystkiego co zastałem. Jeśli porównamy jednak Pogoń prowadzoną przez Koste Runjaicia i tą teraz, to zauważycie pewne różnice, na przykład w kwestiach defensywnych. Za czasów trenera Runjaicia Pogoń była znana jako zespół typowej formacji 4-1-4-1. To się zmieniło jakiś czas temu tak, byśmy mieli większą stabilność, żeby grać dwiema "szóstkami". Również mamy różnice w kwestii zawodników. Kilku przyszło, ale także odeszło. Powiedziałbym, że zmieniliśmy się trochę, ale nie za bardzo i nie za szybko.



- Czasem robi się takie rzeczy jak z rozmowa z poprzednim trenerem klubu. Kiedy jednak przyjeżdżam do klubu i poznaję personel oraz drużynę, mogę uzyskać informacje, które były mi potrzebne. Uznałem więc, że uzyskam to, czego potrzebuję od osób, które pozostały w klubie. Kosta odszedł z Pogoni i musiał się skupić na swojej przyszłości.



- Nie wiem, który z trenerów będzie bardziej zmotywowany. Ja mogę jedynie kontrolować i skupić się na sobie i swojej drużynie. Nie wiem, co jest w głowie Kosty. Skupiam się na przygotowaniu Pogoni do tego meczu, żeby zagrała dobrze i wygrała ten mecz.