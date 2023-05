Raport kartkowy przed meczem z Pogonią

Rafał Augustyniak będzie pauzował w meczu 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Pogonią Szczecin i Legią Warszawa. Artur Jędrzejczyk zobaczył już 11 żółtych kartek i kolejne upomnienie oznaczać będzie dla niego pauzę w aż dwóch spotkaniach. Bartosz Kapustka ma na swoim koncie 7 upomnień, a Yuri Ribeiro, Lindsay Rose, Maciej Rosołek i Paweł Wszołek po 3 upomnienia - wszyscy są zagrożeni. Mecz Pogoń - Legia zostanie rozegrany 7 maja o godzinie 17:30. Żółte kartki legionistów: 11 - Artur Jędrzejczyk 10 - Josue 8 - Filip Mladenović 7 - Bartosz Kapustka 5 - Bartosz Slisz 4 - Rafał Augustyniak*, Maik Nawrocki 3 - Yuri Ribeiro, Lindsay Rose, Maciej Rosołek, Paweł Wszołek 2 - Makana Baku, Carlitos, Ernest Muci, Tomas Pekhart 1 - Jurgen Celhaka, Ihor Charatin, Dominik Hładun, Mattias Johansson, Blaz Kramer, Patryk Sokołowski, Kacper Tobiasz Ponadto jedną żółtą kartkę otrzymał do tej pory Kosta Runjaić.

Kosior1916 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Słabo to widzę. Chłopaki będą odpoczywać. Zmiennicy zagrają. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Kosior1916: dajta spokoj, po sezonie juz jest. Niech sobie Pogon wygra. odpowiedz

