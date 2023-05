Jędrzejczyk najbardziej utytułowanym legionistą

Legia Warszawa zdobyła 20. Puchar Polski w swojej historii. Jednocześnie dla Artura Jędrzejczyka to szóste takie trofeum w jego karierze przy Łazienkowskiej. Tym samym "Jędza" został najbardziej utytułowanym legionistą zrównując się z Jakubem Rzeźniczakiem. Z tą różnicą, że "Rzeźnik" sięgał po 5 mistrzostw, 6 krajowych pucharów i 1 Superpuchar, a Jędrzejczyk ma na koncie 6 mistrzostw i od teraz 6 pucharów.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

brawo - 40 minut temu, *.orange.pl a kopnac pilki nie umie odpowiedz

fan1956 - 34 minuty temu, *.tpnet.pl @brawo: a ty buraku kopnij sie w czoło, o mózg się nie martw bo go nie masz wełniaku i nie baw się gównem jak siedzisz na nocniku bo to nieładnie. odpowiedz

As - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl Arek J?

:) odpowiedz

Kozlo - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Brawo Arutur !!! Widac ze nie z przypadku odpowiedz

MARIO8865 - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Jędza teraz musisz zdobyć Superpuchar ;) odpowiedz

Zenek - 1 godzinę temu, *.aster.pl @MARIO8865:

wreszcie mogliby wygrać

odpowiedz

(L)eszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szacunek za ostatni lata

Artur J.

Artur B.

Arek J. -dziekuj jak motywowales Tobiasza!!!

Tobiasz 5 000 000 PLN - 2022/2023 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.