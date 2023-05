Slisz: Raków nie wiedział co zrobić z piłką

Wtorek, 2 maja 2023 r. 22:24 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Zasmakowałem już zwycięstwa mistrzostwa Polski, ale to co było dzisiaj, jest przeżyciem nie do opisania. Nigdy jeszcze nie czułem czegoś tak wspaniałego - powiedział po finałowym meczu z Rakowem Bartosz Slisz.









- Czerwona kartka trochę pokrzyżowała nasze plany, ale widzieliśmy, że Raków nie wie do końca, co zrobić z piłką. Szukali wrzutek w pole karne, mając dużo miejsca na kreowanie sytuacji. Nie wiem, co się działo w środku tej drużyny, ale to my dziś pokazaliśmy charakter i byliśmy zespołem silniejszym.



- Nie widziałem sytuacji pomeczowych z udziałem Filipa Mladenovicia. Są dwie strony medalu, a wszyscy widzą tylko jakiś atak piłkarza naszej drużyny. To, że jest pełno prowokujących nas zawodników i osób ze sztabu Rakowa, to tego już nikt nie widzi. Było dużo prowokacji i czuliśmy to na boisku. Wiele dogryzania, wyskakiwania na boisko. Za tym poszły jakieś czyny, ale nie znając szczegółów, nie chcę nic więcej powiedzieć.