Augustyniak: Bohaterem jest cała drużyna

Wtorek, 2 maja 2023 r. 22:38 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Bohaterem tego spotkania jest cała drużyna. To, co zrobiliśmy, ta robota jaką wykonaliśmy na boisku grając od początku w osłabieniu, to coś wspaniałego. Wszyscy są bohaterami i wszyscy razem się bardzo cieszymy - powiedział po zwycięstwie w finale Pucharu Polski Rafał Augustyniak.









- Jak się gra w dziesięciu, to na pewno jest większa koncentracja na zadaniach defensywnych. Jeden za drugiego walczy jeszcze bardziej, bo grając w osłabieniu, trzeba dołożyć od siebie jeszcze więcej. Po czerwonej kartce od razu pomyślałem sobie, że to wszystko rozstrzygnie się po serii "jedenastek". Tak też się skończyło.



- Chyba łatwiej się strzela rzut karny, niż ogląda jak inni koledzy to robią. Większy stres jest jak ogląda się partnerów. Mieliśmy szczęście, że strzelaliśmy pierwsi i za każdym razem udało się trafić. Wczoraj na treningu też trenowaliśmy całą drużyną wykonywanie "jedenastek". Szacunek, że każdy wykorzystał swoją okazję.



- To, co działo się po końcowym gwizdku widziałem jedynie na filmikach. Na pewno nie można się tak zachowywać. Jedynie możemy przeprosić Raków, choć nie wiem, co wydarzyło się tam wcześniej. Trzeba cieszyć się z klasą. Mi osobiście cała ta sytuacja się nie podoba, ale to też nie moja rola, żeby ją oceniać.



- Cała ławka Rakowa emocjonalnie reaguje na wydarzenia meczowe. Tak samo było na ligowym meczu w Warszawie i dzisiaj. Tam wszyscy wyskakują, próbują zrobić widowisko poza boiskiem. Tak też nie wypada reagować całej drużynie.