Legioniści w transie: Legia, Legia Warszawa! [VIDEO]

Chyba każdy się zgodzi, że podczas wtorkowego finału Pucharu Polski był taki moment, że trybuna zajmowana przez fanatyków Legii wpadła w istny trans. W drugiej połowie podczas śpiewania "Legiaaa! Legia Warszawaaa!" poziom decybeli rósł z minuty na minutę... Po prostu coś pięknego, ciary! Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z tym fragmentem dopingu od początku do samego końca!

Prażanin - 6 minut temu, *.plus.pl Ładnie się włączały do dopingu trybuny na prostej bliżej sektora Legii po obu stronach..... Puchar jest Nasz!!!! odpowiedz

L - 35 minut temu, *.autocom.pl To bylo takie pier*olniecie jakiego ten stadion nigdy nie slyszal. MOC odpowiedz

Autor nieznany - 47 minut temu, *.plus.pl Jak był ten doping l, coś przeszło obok mnie, spojrzałem obok a to przechodzi ludzkie pojęcie! odpowiedz

Chwdp - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tak doje...liśmy, że myślałem że mam zawał... odpowiedz

KAMI(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ależ to było pier...lnięcie! Trzeba to powtórzyć na następnych meczach! :D odpowiedz

Maka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @KAMI(L): pier co? odpowiedz

