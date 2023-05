5 mln zł dla Legii za zdobycie PP

Środa, 3 maja 2023 r. 11:23 Redakcja, źródło: Legionisci.com

We wtorek Legia Warszawa po raz 20. w historii wywalczyła Puchar Polski, co jest absolutnym rekordem. Drugi w klasyfikacji Górnik Zabrze ma bowiem na swoim koncie tylko 6 takich tytułów. Wygrana Legii oznacza, że do gabloty stołecznego klubu trafił przechodni puchar, ale także nagrodę pieniężną w wysokości 5 mln zł. Taką kwotę bowiem Polski Związek Piłki Nożnej przeznaczył dla zwycięzcy tej edycji rozgrywek. Finalista, Raków Częstochowa otrzyma 760 tys. zł.