Trwa sprzedaż biletów na mecz z Jagiellonią

Piątek, 5 maja 2023 r. 12:00 źródło: Legionisci.com

12 maja o godzinie 20:30 Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Jagiellonię Białystok. Trwa sprzedaż wejściówek na ten mecz. Standardowy bilet na Żyletę kosztuje 30 zł. Na chwilę obecną zajętych jest ok. 12000 miejsc.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - JAGIELLONIA



Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.