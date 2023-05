Mladenović porozumiał się z Panathinaikosem?

Komentarze (25)

Simon - 24 minuty temu, *.orange.pl Witamy z powrotem za rok na "wypożyczeniu powrotnym." odpowiedz

L - 25 minut temu, *.aster.pl To dlatego puscily hamulce wczoraj. I fajnie :d odpowiedz

olew - 26 minut temu, *.vectranet.pl Jeśli to prawda, to żal lekki, bo to świetny grajek. Dał nam wiele radości. odpowiedz

L - 23 minuty temu, *.aster.pl @olew: swietny, ale potrafi zupelnie olac mecz. Wczoraj jak kilka razy wracal na sprincie to sie zdziwilem, ze on umie tak biegac. Dla porownania z Wisla Plock wszedl z lawki i minute po wejsciu byla taka strata po jego stronie to nawet nie probowal wrocic. Musimy budowac sklad na puchary a na puchary to z jego szybkoscia moze byc ciezko. Wiek tez nie pomaga, musimy sie rozwijac. odpowiedz

Paweł - 40 minut temu, *.com.pl puchaczek wraca do berlina to Mladen potrzebny na lewe wahadło odpowiedz

Zyrardow - 40 minut temu, *.play-internet.pl Łatwo jest oceniać, większość tych postów piszą chłopcy którzy nigdy nie grali w piłkę i nie mają pojęcia o emocjach które wtedy występują

To mecz o Puchar a nie kopanie na wuefie dla sprawnych inaczej

Nie pochwalam ale rozumiem Mladena odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Bardzo dobrze. Nie będzie więcej kompromitował Legii. odpowiedz

L - 22 minuty temu, *.aster.pl @Wyrwikufel: jak na razie to ty bardziej ją kompromitujesz swoimi wypocinami w komentarzach. odpowiedz

Duchnice - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bardzo dobrze ze dał w ryj jal prawdziwy facet! A nie co mecz się szarpią , skaczą sobie do gardeł i nie maja jaj! A Mladen dał w mordę i bardzo dobrze! odpowiedz

ja - 46 minut temu, *.netcity.pl @Duchnice: jak prawdziwy facet ? :D jakiegoś liścia i w nogi ?? nie wiem jakich Ty masz kolegów... odpowiedz

Żyrardów - 38 minut temu, *.play-internet.pl @ja : gwarantuję Ci chłopcze że w zrdw nie zdążyłbyś nawet dać z liścia tylko poszczalbys się w nachy odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Nikt ci tyle nie da co ci grecy obiecają! odpowiedz

(L)Cow - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mladen szacunek za wszystko, ale w finale… mogl sobie darowac po wygranej te 2 sztuki dla medalikow bo wiekszy syf niz feta po wygranej… odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jeden dobry sezon zaliczył poźniej było już co raz gorzej. Nie zdziwiłbym się gdyby Zielu zerwał z nim rozmowy po wczorajszej akcji. Możliwe że taki nawet dadzą komunikat odpowiedz

L - 21 minut temu, *.aster.pl @Legionistaaa: jeden DOBRY sezon? Lewy obronca zostaje wybrany MVP sezonu a chlop pisze ze dobry sezon jeden i reszta slaba. XDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.90 Kontrowersyjny piłkarz - ale należący do grupy pryncypialnych piłkarzy w obecnej LEGII . Coś się zaczyna i coś się kończy .Tyle w temacie. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl mladen to doby pilkarz jak na obecna Legie, szkoda ze odchodzi. odpowiedz

Kuchy King - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dzięki za wszystko, ale jednak bez żalu, powodzenia. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To było do przewidzenia… Ja też do tematu miałem stosunek ambiwalentny - 32 lata, chimeryczna forma, sporo głupich żółtych kartek. Największym problemem jest to, że przyjdzie Kun i tak jak Mladen nie będzie miał żadnej konkurencji ani ewentualnie żadnego zastępstwa… odpowiedz

adrian - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wycior: jest Ribeiro. W każdej chwili może wrócić na wahadło odpowiedz

L - 19 minut temu, *.aster.pl @Wycior: Baku sie dobrze spisuje na wahadle. Nie zdziwie sie jak w ogole wygra z Kunem rywalizacje i to Kun bedzie siedzial na ławie. odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.mm.pl Niech idzie. Wczoraj zachował sie jak ostatni burak i nic go nie jest w stanie wytlumaczyc... odpowiedz

Łukasz 80 - 1 godzinę temu, *.net.pl @Pawciu: Sam jesteś burak w rurach spodniach. Mladen wiedzial że odchodzi i jeszcze pięknie w pysk dał. Szkoda że za Niego jakąś życiowa C...a przejdzie.pazie narazie odpowiedz

L - 16 minut temu, *.aster.pl @Pawciu: burak bo wyplacil typowi, ktory go szarpal a dwoch kolejnych gonilo? Jeden chociaz sie nie bawil. Co te przegrywy robily pod sektorem Legii? Przegrywac nie umieja? Zreszta Augustyniak, ktory potepial Mladena (co pokazuje ze jest obiektywny) przejechal sie po calym Rakowie jak sie zachowywali na lawce i to nie tylko w tym meczu. Jakos dziwnie nikt tych wypowiedzi nie puszcza na leady. A pamietaj, ze Mladen jest wahadlowym i biegal przy linii w 1 polowie i slyszal te ciagle szczekanie najlepiej. odpowiedz

mexx - 10 minut temu, *.chello.pl @Pawciu:

Co tu za frajerstwo komentuje to jest coś niewyobrażalnego. Skąd taki szajs na Legii? odpowiedz

