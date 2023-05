Rezerwy

PP: Legia II Warszawa 3-1 Broń Radom. Legia w finale!

Środa, 10 maja 2023 r. 18:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/2 finału Mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała w LTC z Bronią Radom 3-1. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. W finale zmierzą się 7 czerwca, na stadionie Hutnika w Warszawie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.



Fotoreportaż z meczu - 49 zdjęć Woytka



W 7. minucie Legia oddała pierwszy wart odnotowania strzał w tym spotkaniu, jednak uderzenie Dawida Kiedrowicza z ostrego kąta obronił bramkarz. 2 minuty później legioniści wykonywali rzut wolny z 25 metrów, ale piłka po uderzeniu Dawida Dzięgielewskiego przeleciała nad poprzeczką. W 14. minucie padła bramka dla Legii - Kiedrowicz skutecznie uderzył z boku pola karnego po długim rogu. Goście również mieli swoje sytuacje, jednak Paweł Szajewski dwukrotnie wybił piłkę na rzut rożny. Jeszcze przed przerwą gospodarze stworzyli dwie sytuacje - najpierw Możdżeń dobrze dośrodkowała z rzutu wolnego, ale bramkarz wybił piłkę, a następnie ten sam zawodnik uderzył w okienko z ok 23. metrów ze stałego fragmentu, podwyższając wynik na 2-0.









Początek drugiej połowy to ładna akcja Broni - Piotr Goliasz strzelił po długim rogu, a golkiper Legii z trudem sparował piłkę na róg. W 62. minucie oglądaliśmy niezłe uderzenie Maksymiliana Stangreta z 16 metrów, jednak piłka minęła spojenie słupka z poprzeczką. W 73. minucie padł trzeci gol dla Legii. Po długim podaniu do Stangreta błąd popełnili obrońcy, piłkę przejął Grączewski, pobiegł sam w pole karne i strzelił lewą nogą posłał piłkę do siatki. Kilka minut później zmierzającą do pustej bramki piłkę wybił Tadrowski. Chwilę później Kisiel wypuścił Sobocińskiego, a ten uderzył minimalnie obok słupka.



PP: Legia II Warszawa 3-1 (2-0) Broń Radom

1-0 - 14' Dawid Kiedrowicz

2-0 - 45+3' Mateusz Możdżeń

3-0 - 73' Szymon Grączewski

3-1 - 87' Kamil Odolak



Legia II: 1. Paweł Szajewski, 7. Dawid Dzięgielewski (60' 23. Szymon Grączewski), 8. Aleksander Waniek (60' 20. Maksymilian Stangret), 9. Dawid Kiedrowicz (60' 6. Jakub Kisiel), 14. Mateusz Możdżeń (74' 5. Igor Korczakowski), 16. Patryk Konik, 18. Sebastian Kieraś, 24. Jan Ziółkowski (57' 19. Marcel Krajewski), 25. Miłosz Pacek (57' 17. Julien Tadrowski), 26. Kacper Wnorowski, 32. Rafał Maciejewski (78' 21. Maddox Sobociński)



Broń: 12. Jakub Kosiorek, 5. Kacper Pietrzyk, 6. Michał Wrześniewski, 7. Piotr Goliasz (61' 9. Kamil Odolak), 10. Sebastian Kobiera (57' 20. Jakub Mydłowiecki), 11. Hubert Derlatka, 13. Darek Partyka (56' 14. Jakub Kowalski), 17. Bartłomiej Nowak (56' Maciej Knap), 21. Michał Kielak (61' 8. Marcin Szymczak), 57. Georgio Reid Xahne (71' 2. Adrian Grudzień), 95. Konrad Kargul-Grobla (82' Hubert Jakubiec)



żółte kartki: Partyka, Mydłowiecki, Derlatka