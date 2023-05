Z obozu rywala

Pogoń przed meczem z Legią. Niewygodny teren

Sobota, 6 maja 2023 r. 11:46 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 17:30 Legia Warszawa zagra w Szczecinie z Pogonią, która wciąż walczy o trzecie miejsce w tabeli. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego przeciwnika stołecznego zespołu.



Działacze Pogoni wiedzieli, że sezon 2022/23 nie będzie łatwą przeprawą dla ich drużyny. Przed startem rozgrywek po blisko pięciu latach doszło do zmiany na stanowisku trenera. Kosta Runjaić przeszedł do Legii, a zastąpił go Szwed, Jens Gustafsson. Pomimo obaw, "Portowcy" radzili sobie co najmniej dobrze. Na ten moment zajmują trzecie miejsce w tabeli, jednak mają tylko dwa punkty przewagi nad Lechem Poznań. Strata do Legii jest dosyć spora - niedzielne zwycięstwo pozwoliłoby im doskoczyć do stołecznego zespołu na sześć oczek. Wydaje się jednak, że walkę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie Pogoń ma zapewnioną. Siedem punktów przewagi nad Wartą Poznań daje im bezpieczeństwo, tym bardziej, że podopieczni Gustafssona są na fali. Ostatnie spotkanie "Portowcy" przegrali ponad dwa miesiące temu.







Defensywa



Pierwszym bramkarzem Pogoni jest Chorwat Dante Stipica (na zdjęciu niżej), który w Polsce przebywa już od blisko czterech lat. Czasami na tej pozycji oglądaliśmy 21-letniego Bartosza Klebaniuka. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w rundzie jesiennej przy Łazienkowskiej. W tym sezonie ligowym Stipica siedmiokrotnie zachowywał czyste konto, z czego aż pięciokrotnie w tym roku.







Szwedzki szkoleniowiec preferuje grę czwórką obrońców. To właśnie gra w defensywie była sporym mankamentem szczecinian. Od końcówki sierpnia zeszłego roku do 26 lutego Pogoń ani razu nie zagrała na zero z tyłu, a przecież w tym czasie na murawę wybiegała aż 15 razy. Dotychczas "Portowcy" stracili 41 bramek (ok. 1,4 bramki na spotkanie), więc dysponują najgorszą obroną w pierwszej 12 ligi. Ostatnimi czasy ich gra w defensywie uległa poprawie, a liderem w tej formacji jest Benedikt Zech, który miewał gorsze okresy w tym sezonie. Swego czasu najczęściej drugim stoperem był Konstantinos Triantafyllopoulos lub Mariusz Malec, lecz teraz tę rolę pełni Danijel Lončar, który do Szczecina przyleciał w lutym. Na bokach obrony zimą została wprowadzona świeżość - po prawej stronie defensywy najczęściej oglądamy Linusa Wahlqvista, a po lewej Leonarda Koutrisa. Pierwszy z nich zanotował w tej rundzie dwie asysty, a drugi strzelił właśnie tyle goli. Coraz rzadziej do składu łapie się były zawodnik Legii, Paweł Stolarski.







Pomocnicy



Kapitanem zespołu oraz najczęstszym wyborem trenerem w linii pomocy jest Damian Dąbrowski, który pomimo głównie zadań defensywnych zdobył w tym sezonie trzy bramki oraz zanotował tyle samo asyst. U jego boku najczęściej występuje 20-letni Mateusz Łęgowski. Na lewym skrzydle gra największa gwiazda zespołu, czyli Kamil Grosicki. 11 goli i pięć asyst to świetne liczby, a udana runda jesienna pozwoliła mu pojechać na mistrzostwa świata do Kataru. "Grosik" wystąpił nawet w starciu z Francją. W czterech ostatnich spotkaniach rolę ofensywnego pomocnika pełnił Sebastian Kowalczyk, a po prawej stronie oglądaliśmy Wahana Biczachczjana. Polak w klasyfikacji kanadyjskiej zgromadził już dziesięć punktów (sześć goli i cztery asysty), a Ormianin na swoim koncie ma pięć trafień.







Atak



W ostatnich dwóch spotkaniach rolę pierwszego snajpera pełnił Szwed Pontus Almqvist, jednak w tej rundzie tylko raz trafił do siatki rywali. Swoje szanse otrzymuje również Luka Zahović, niekiedy nieco niżej, lecz i on nie może się pochwalić najlepszą skutecznością. W 2023 roku do bramki trafiał dwukrotnie, jednak ostatni raz miało to miejsce blisko trzy miesiące temu. Tyle samo goli co Słoweniec w tym roku zaliczył Alexander Gorgon, jednak nie można go nazwać typowym napastnikiem.







Przewidywany skład: Stipica — Wahlqvist, Lončar, Zech, Koutris — Dąbrowski, Łęgowski — Biczachczjan, Kowalczyk, Grosicki — Almqvist



Ostatnie 5...

Jakim wynikiem kończyło się ostatnie pięć spotkań obu zespołów w Szczecinie?



24-04-2022 Pogoń 3-1 Legia

24-10-2020 Pogoń 0-0 Legia

23-11-2019 Pogoń 3-1 Legia

09-11-2018 Pogoń 2-1 Legia

05-11-2017 Pogoń 1-3 Legia









Historia



Legioniści z Pogonią rywalizowali 117 razy. Warszawiacy górą byli 71 razy (ok. 61%), za to przegrywali 21 razy (ok. 18%). Remis padał 25 razy. Bilans bramkowy to 228-108. Drużyna ze Szczecina jest trudnym rywalem dla Legii, szczególnie na własnym stadionie. Z ostatnich pięciu meczów wyjazdowych warszawiacy górą byli raz. Ostatnie 10 spotkań obu zespołów to tylko 2 zwycięstwa legionistów, Pogoń natomiast zwyciężała pięciokrotnie. Poprzedni mecz zakończył się remisem 2-2.