Wyniki 27. kolejki III ligi

W weekend rozegrano mecze 27. kolejki III ligi. Rezerwy Legii pokonały 3-2 Wartę Sieradz i tym samym są jedyną niepokonaną drużyną ligi w 2023 roku. Trzecie zwycięstwo z rzędu dało im awans na 5. miejsce w tabeli i obecnie stołeczny zespół ma pięć punktów straty do miejsca dającego awans. Liderem pozostaje ŁKS II Łódź. Następne mecze zaplanowano na najbliższy weekend.

