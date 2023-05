Koszykówka

Zapowiedź 1. meczu play-off ze Spójnią

Piątek, 5 maja 2023 r. 14:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed nami najważniejsza część sezonu, a mianowicie rywalizacja w fazie play-off. Legioniści sezon zasadniczy skończyli na miejscu czwartym, o dwie lokaty wyżej niż przed rokiem, a naszym rywalem w I rundzie będzie Spójnia Stargard.



Stargardzianie mają jeden z lepszych sezonów w ostatnich latach, bowiem już dawno nie dotarli do fazy play-off w najwyższej klasie rozgrywkowej. W sezonie zasadniczym podopieczni Sebastiana Machowskiego dwukrotnie wygrywali z Legią, choć dziś skład naszej drużyny, jak również sposób gry, różni się od tego, jaki prezentował nasz zespół w styczniu. W meczu w Stargardzie graliśmy jeszcze bez Arica Holmana, a Kyle Vinales był w Legii dopiero od kilku dni.



Końcówka sezonu zasadniczego potwierdziła wysoką dyspozycję legionistów - "Zieloni Kanonierzy" wygrali ostatnich 9 z 10 rozegranych meczów, i byli o krok od miejsca trzeciego - to ważyło się do ostatniej sekundy meczu Anwilu ze Stalą, który kończył się kilkanaście minut później niż spotkanie Legii z Zastalem. Od występu w turnieju finałowym Pucharu Polski w Lublinie (16 lutego), podopieczni Wojciecha Kamińskiego przegrali tylko raz - różnicą trzech punktów w Ostrowie Wielkopolskim, pudłując rzut na dogrywkę. Legia wygrała pięć kolejnych meczów na własnym parkiecie - w hali na Bemowie jest niepokonana od blisko trzech miesięcy. Wierzymy, że ta seria zostanie przedłużona zarówno w sobotę, jak i w poniedziałek, kiedy rozgrywane będzie drugie spotkanie tej serii.







Obie drużyny do rywalizacji w play-off przystąpią po zaledwie dwóch dniach przerwy. W dodatku stargardzianie mają do przebycia spory dystans - podróżować do Warszawy będą w piątek, by przeprowadzić trening rzutowy w hali na Bemowie. Trener Machowski w ostatnim meczu oszczędzał swojego lidera - Courtney'a Fortsona. Zawodnik doznał urazu przy okazji meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza (21 kwietnia), a w ostatnią środę całe spotkanie spędził na ławce. Sztab Spójni uznał, że lepiej nie forsować swojego zawodnika, który ma zdecydowanie największy wpływ na grę drużyny. W ostatnim meczu przeciwko Legii, Fortson zdobył 30 punktów, średnio w tym sezonie notuje 16.0 pkt. oraz 8.4 as. (!), a większość punktów zdobywa po dynamicznych wejściach pod kosz, bądź rzutach z półdystansu (tylko 27.6% za 3).







Legioniści w spotkaniu z Zastalem nie kalkulowali, na kogo mogą trafić w play-off, tylko walczyli o zwycięstwo. Jednocześnie tak rotując składem, by żaden z graczy nie zagrał dłużej niż 22 minuty. Wszystko na to wskazuje, że jeszcze w sobotnim meczu nie zobaczymy na parkiecie Billiego Garretta (najlepszy strzelec Legii w ostatnim meczu ze Spójnią), który regularnie trenuje już w pełnym kontakcie, ale legijny sztab nie chce przedwcześnie posłać naszego rzucającego na parkiet, aby uraz nie odnowił się. Na szczęście wszyscy pozostali gracze są w pełni sił i możemy spodziewać się walki o każdą piłkę przez pełnych 40 minut.



Spójnia w ostatnim meczu sezonu zasadniczego przegrała na własnym parkiecie ze Startem Lublin 99:106, wcześniej pokonali w wyjazdowym meczu Sokoła grającego już bez Sandersa (+4) i MKS Dąbrowę (+7) oraz wysoko przegrali w Zielonej Górze z Zastalem (-19). W wyjazdowych meczach obecnego sezonu, ekipa ze Stargardu zaliczyła siedem porażek w piętnastu spotkaniach.



W ekipie biało-bordowych w trakcie sezonu zakończono współpracę z dwoma zawodnikami - Shawnem Jonesem (znanym m.in. z gry w Anwilu) oraz Isiahem Brownem. Obaj odeszli z klubu jeszcze przed końcem minionego roku. Na kilka miesięcy wypadł z rotacji doświadczony Krzysztof Sulima, który po raz ostatni zagrał w grudniowym meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza - z powodu zerwania więzadła krzyżowego, zawodnika nie zobaczymy już do końca sezonu. Pod koniec roku zespół został wzmocniony przez bośniackiego podkoszowego, Ajdina Penavę (śr. 12.6 pkt. i 7 zb.). Penava sporadycznie i ze słabą skutecznością rzuca z dystansu, z kolei bardzo dobrze wymusza przewinienia (4.6 na mecz), a z linii rzutów wolnych trafia ze skutecznością 72 procent. Skuteczniejszy w strefie podkoszowej jest Barret Benson - grający na pozycji numer pięć, który do 14.7 pkt. (59.3% z gry) dokłada 8.2 zb.



Bardzo ważnymi postaciami w zespole są obwodowy Jordan Mathews (śr. 12.0 pkt.), mogący grać na pozycjach 2-4, Karol Gruszecki (10.7 pkt., 40.1% za 3), a także silny skrzydłowy - Brody Clarke (śr. 9.4 pkt.). Nieco mniejszą rolę niż wcześniej w Szczecinie odgrywa Paweł Kikowski (śr. 16,5 min.), ale ten doświadczony zawodnik jest niezwykle groźny w rzutach z dystansu (44.2% za 3). Ponadto trener Machowski korzysta z Adama Brenka, Dominika Grudzińskiego i Tomasza Śniega. W porównaniu z minionym sezonem, zdecydowanie spadła rola Śniega, który obecnie spędza na parkiecie niespełna 10 minut, podczas gdy w trzech poprzednich rozgrywkach w barwach Spójni grał sporo ponad 20 min.



Legia miała już okazję grać ze Spójnią w play-off, tyle że na zapleczu ekstraklasy, a miało to miejsce w sezonie 2016/17, zakończonym awansem "Zielonych Kanonierów" do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wówczas podopieczni Piotra Bakuna wygrali wszystkie trzy mecze ze Spójnią, choć w sezonie zasadniczym ich bilans ze Spójnią, ze względu na porażkę na Bemowie (-17) wcale nie był korzystny. Od kiedy obie drużyny rywalizują ze sobą w ekstraklasie, Legia wygrała 5 razy ze Spójnią i zaliczyła 4 porażki. Dwa ostatnie spotkania obu zespołów w hali na Bemowie kończyły się dwupunktowymi wygranymi gości. Mamy jednak nadzieję, że nasi gracze staną na wysokości zadania, i potwierdzą wysoką formę jaką osiągnęli w ostatnich tygodniach.



Przypomnijmy, że przed rokiem legioniści w pierwszej rundzie play-off pokonali Stal Ostrów (3:0), a w sezonie 2020/21 na tym etapie rozgrywek wyeliminowali Kinga Szczecin (3:1).



Mecz numer jeden pomiędzy Legią i Spójnią rozpocznie się w najbliższą sobotę o godzinie 15:30 w hali OSiR Bemowo. Bilety kupować można na eBilet.pl - w tym momencie trwa otwarta sprzedaż wejściówek. Jeśli nie wszystkie bilety zostaną sprzedane w systemie on-line, od 14:00 będzie można nabywać je również w kasie biletowej przy wejściu do hali. Przypominamy, że wjazd na parking przy hali możliwy jest od ulicy Pieniążka. Transmisję spotkania obejrzeć można na platformie Emocje.TV. Na kibiców, którzy wybiorą się na Bemowo, czekać będzie kolejna odsłona Koszykarskiej Kumulacji LOTTO - tym razem do wygrania będzie nagroda w wysokości 9 tysięcy złotych.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,5 / 80,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,3%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 280 (20,0), Billy Garrett 277 (17,3), Travis Leslie 387 (śr. 14,9), Aric Holman 162 (14,7), Geoffrey Groselle 264 (10,2).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81).



Ostatnie mecze obu drużyn:

27.01.2023 Spójnia Stargard 97:80 Legia Warszawa

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 18-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,7 / 82,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%



Skład: Courtney Fortson, Adam Brenk, Tomasz Śnieg (rozgrywający), Jordan Mathews, Karol Gruszecki, Paweł Kikowski, Jakub Wojdak (rzucający), Brody Clarke, Grzegorz Chodźko, Dominik Grudziński, Oliwer Korolczuk (skrzydłowi), Barret Benson, Ajdin Penava, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Sebastian Machowski, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Courtney Fortson, Adam Brenk, Brody Clarke, Karol Gruszecki, Barret Benson.



Najwięcej punktów: Courtney Fortson 369 (śr. 16,0), Jordan Mathews 335 (12,0), Barret Benson 324 (14,7), Karol Gruszecki 320 (10,7).



Ostatnie wyniki: Śląsk (w, 99:66), Astoria (d, 73:72), Legia (w, 69:71), GTK (d, 59:64), Anwil (w, 78:81), Trefl (w, 91:79), King (w, 97:95), Arka (d, 88:61), Czarni (d, 83:69), Stal (d, 89:91), Twarde Pierniki (w, 92:88), Zastal (d, 82:77), MKS (w, 100:85), Sokół (d, 96:63), Start (w, 85:94), Śląsk (d, 81:79), Astoria (w, 89:98), Legia (d, 97:80), GTK (w, 83:95), Anwil (d, 93:94), Trefl (d, 77:66), King (d, 81:88), Arka (w, 76:77), Czarni (w, 68:51), Stal (w, 80:85), Twarde Pierniki (d, 92:82), Zastal (w, 101:82), MKS (d, 90:83), Sokół (w, 79:83), Start (d, 99:106).



Termin meczu: sobota, 6 maja 2023 roku, g. 15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 40, 55 i 70 zł (ulgowe) oraz 30, 50, 65 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV