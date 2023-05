Oświadczenie Filipa Mladenovicia

Komentarze (30)

bronek49 - 39 minut temu, *.chello.pl widać było wyrażnie po meczu że piłkarze Rakowa zrobili polowanie na Mladenovicia pierwszy zawodnik Rakowa który chciał podciąć Legioniste ale się nie udało drugi zawodnik rakowa złapał go za koszulkie to dostał w dziób i tak było z następnymi dwoma zawodnikami Rakowa którzy chcieli go łapać i też dostali po ciosie , nie dziwię się piłkarzowi Legii że tak zrobił bo widać było że przeciwnicy chcieli mu robić krzywde ,a za wszystko winien jest Papszun który wprowadził nerwową atmosfere podważajac wybór sędziego i sędzia który nie wytrzymał napięcia i sprzyjał drużynie Rakowa odpowiedz

Ja - 34 minuty temu, *.play-internet.pl @bronek49: sto procent racji, bracie po szalu. Ciekawe czy będzie postępowanie w sprawie Iviego, który wywalił strzała Rose'owi? Oczywiście pytanie jest retoryczne. odpowiedz

Hike - 1 godzinę temu, *.orange.pl Emocje emocjami, a brak kultury i chamstwo to inna kwestia.

Może to i dobrze że odchodzi. odpowiedz

Obiektyw - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jazda z k*** Filip, trzymaj się! odpowiedz

Biała siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Z igły widły ,tyle w temacie , wszyscy powinni przeprosić i po sprawie , odpowiedz

ferds - 49 minut temu, *.chello.pl @Biała siła :

ty często dostajesz pajacu po ryju i mówisz po tym "z igły widły"? odpowiedz

(L)eve(L)64 - 37 minut temu, *.plus.pl @ferds: Prosił się lecąc z łapami do Mladena to i dostał po ryju. Co biegł zanim żeby mu pogratulować zdobycia Pucharu Polski?

Ochroniarze pod szatnią Legii też musieli interweniować bo medaliki próbowali do niej wtargnąć i co też złożyć gratulacje ze zdobycia Pucharu Polski?

odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To teraz czekam na jakieś oświadczenie tych kasztanów z Rakowa, co go najpierw zaczepiały i dzięki którym doszło do tego syfu. odpowiedz

f - 3 godziny temu, *.orange.pl No i dobra. Teraz czekamy na przeprosiny piłkarzy i sztabu Rakowa. odpowiedz

Markus Merk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rura mu zmiękła jak zobaczył, że może nie grać przez pół roku albo dłużej. odpowiedz

Biała siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Markus Merk: Nieee jemu , musiał to zrobić jeszcze jest pracownikiem klubu i musi się podporządkować bo jak nieee too ??? , odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Spoke Filip. Było. Minęło. Zostań jeszcze na jeden sezon i popraw swoje statystki. Możesz odegrać się w bramkach i asystach. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pilkarz przyznał się do błędu przeprosił koniec tematu. A swoją drogą jestem ciekaw co by pisali niektórzy gdyby sytuację odwrócić i to zawodnik Rakowa wypłacił 3 lepy 3 różnym Naszym zawodnikom.....

Ps. Level64 Ty tak na poważnie z tą obrona barw bo aż wierzyć się nie chce że coś takiego można na serio napisać.... odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Alan: Wypowiedź Koszty na konferencji pomeczowej:

Musiałem zainterweniować, bo zaczęło mi to przeszkadzać. Wiem, że nasz sztab nie przygląda się biernie sytuacjom, ale u nich to było bardzo widoczne. Dodatkowo myślałem, że warto dolać oliwy do ognia i wzmóc motywację w piłkarzach. Ostatecznie nie wyszło to najgorzej.

Po prostu Kosta okazał się mistrzem motywacji a teraz wszyscy czepiają się Mladena. odpowiedz

hwdp - 3 godziny temu, *.23.186 @Alan: gdyby zawodnik Rakowa się tak zachował to by było wszystko w porządku, ewentualnie tłumaczenia że to z radości i niechcący. Przecież mogą ponieść emocje po wygraniu 3 Pucharu Polski. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl "Przepraszam również zawodników mojej drużyny, mój sztab i kibiców za niegodne reprezentowanie barw Legii Warszawa"



Niepotrzebnie, zrobiłeś to w obronie barw Legii Warszawa. Nie będzie byle obszczymur

jeździł po Legii jak po łysej kobyle. odpowiedz

Syn oreszczuka - 3 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe czy doczekamy sie oswiadczenia rakowa, potepiajacego ich prowokujace zachowanie trwajace od przedmeczowej konferencji trenera do sytuacji po karnych. odpowiedz

Legionistaaa - 3 godziny temu, *.orange.pl Ciekawe czy sam doszedł do wniosku że narobił syfu i grunt mu się pali pod nogami i grozi dyskwalifikacja nawet w nowym klubie czy też działacze tudzież prawnicy nakazali mu podpisać takie oświadczenie? odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl krótko i na temat. a czy na prawde zaluje swojego czynu? odpowiedz

Markus Merk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @grzesiek: na prawdę, nie. Naprawdę być może. odpowiedz

Magic - 4 godziny temu, *.centertel.pl Krótko treściwe i na temat. Było minęło jak to jeden z sędziów mawia ,, historia ". odpowiedz

J.B. - 4 godziny temu, *.vectranet.pl a piłkarze rakowa sa bez winy ? też powinni ponieśc konsekwencje. odpowiedz

obserwator - 4 godziny temu, *.net.pl Odfajkowane , zgodnie z prawdopodobną sugestią klubowych PR-owców.

Dlaczego ani słowa o prowokacjach i zaczepkach ekipy Rakowa przed , w czasie i po meczu? odpowiedz

Heh - 4 godziny temu, *.geckonet.pl Po męsku. Brawo. odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Heh: mega męsko. W internecie. Zacytował to, co mu prawnik kazał. odpowiedz

GNLS - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Czwarty Pasek Na Dresie: Kapować nie wolno odpowiedz

(L)eve(L)64 - 3 godziny temu, *.plus.pl @Heh: Po męsku to zachował się po meczu.

Zinedine Zidane nie przepraszał bo ma jaja. odpowiedz

dziku - 3 godziny temu, *.edu.pl @Heh: po męsku??? wyprowadził babski cios i uciekał sprintem......temperament bałkański, ale totalny brak jaj.

Zero szacunku odpowiedz

KUN - 3 godziny temu, *.centertel.pl @dziku: Zwykły lamer i tyle, a te wszystkie oświadczenia to tak jak ktoś wyżej napisał, spisane przez papugę i do publikacji na spolecznoscioweczki. Żałosne. odpowiedz

Kazek - 2 godziny temu, *.orange.pl @dziku: Nie uciekał,tylko biegł by razem z całą dróżyną i kibicami cieszyć się z utarcia nosa nadętym pawikom, co to myślą, że są potęgą po wygraniu dwóch pucharów i przed wygraniem pierwszego mistrzostwa. Przegrać też trzeba umieć z klasą, a nie prowokować piłkarzy cieszących się i biegnących przez całe boisko do swoich kibiców. To co powinni wszyscy stanąć, nie cieszyć się i spokojnie przejść obok ławki rakowa, żeby czasem nie urazić tych maluczkich, którzy myślą, że już są hegemonami ? No bez jaj. A to, że nie powinny puścić mu emocje to inna sprawa. odpowiedz

