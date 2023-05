Terminy pierwszych meczów play-off ze Spójnią

Czwartek, 4 maja 2023 r. 13:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy godziny rozpoczęcia dwóch pierwszych meczów I rundy play-off pomiędzy koszykarzami Legii Warszawa i Spójni Stargard.



Mecz numer jeden rozegrany zostanie w najbliższą sobotę, 6 maja o godzinie 15:30 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Drugie spotkanie będzie miało miejsce w poniedziałek, 8 maja o 18:00. Oba mecze będą transmitowane na platformie Emocje.TV. Mecz numer trzy rozegrany zostanie w czwartek w Stargardzie, ew. spotkanie numer cztery w sobotę również w Stargardzie. Rywalizacja o awans do półfinału prowadzona będzie do trzech wygranych. W półfinale Legia lub Spójnia zagrają ze Śląskiem Wrocław lub Treflem Sopot.



Bilety na mecze koszykarskiej Legii można kupować TUTAJ.



Terminy meczów:

06.05 (SO) g. 15:30 Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard [Emocje.TV]

08.05 (PO) g. 18:00 Legia Warszawa - PGE Spójnia Stargard [Emocje.TV]

11.05 (CZ) PGE Spójnia Stargard - Legia Warszawa



