Legia z licencją na sezon 2023/24

Czwartek, 4 maja 2023 r. 15:45 źródło: PZPN

Komisja ds. Licencji Klubowych rozpatrzyła wnioski klubów występujących w Ekstraklasie o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach Ekstraklasy oraz rozgrywkach UEFA w sezonie 2023/2024. Legia Warszawa otrzymała licencję na grę w Ekstraklasie z nadzorem finansowym oraz licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA bez dodatkowych warunków. Piast Gliwice jako jedyny nie otrzymał jeszcze licencji.



Komunikat:



1. Komisja postanowiła przyznać Klubom Lech Poznań, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym oraz

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2023/2024.



2. Komisja postanowiła przyznać Klubom Legia Warszawa, Pogoń Szczecin, Jagiellonia Białystok:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem finansowym oraz:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2023/2024.



Ponadto Klub Pogoń Szczecin w ramach nadzoru finansowego został zobowiązany do terminowego realizowania zawartych ugód/porozumień bez możliwości ich dalszego odraczania.



3. Komisja postanowiła przyznać Klubom Radomiak Radom, Warta Poznań, Miedź Legnica, Korona Kielce, Raków Częstochowa, Cracovia:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym oraz:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2023/2024.



Ponadto, Klub Radomiak Radom w ramach nadzoru finansowego został zobowiązany do terminowego realizowania zawartych ugód/porozumień bez możliwości ich dalszego odraczania.



4. Komisja postanowiła przyznać Klubowi Górnik Zabrze:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem finansowym oraz infrastrukturalnym.



5. Komisja postanowiła przyznać Klubowi Stal Mielec:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym.



6. Komisja postanowiła przyznać Klubowi Lechia Gdańsk:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem finansowym oraz:

– nałożyć na Klub środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 10 000 zł za naruszenie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego;

– zobowiązać Klub do terminowego realizowania zawartych ugód/porozumień bez możliwości ich dalszego odraczania.



7. Komisja postanowiła przyznać Klubowi Wisła Płock:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym, oraz:

– nałożyć na Klub środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 5 000 zł za naruszenie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego.



8. Komisja postanowiła przyznać Klubowi Śląsk Wrocław:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2023/2024 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym oraz z zakresu Personelu i Administracji oraz:

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2023/2024.



9. Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Piast Gliwice:

– licencji upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy oraz rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2023/2024 w związku z niespełnieniem kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego.