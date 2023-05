Zapowiedź meczu

Starcie sąsiadów w tabeli

Sobota, 6 maja 2023 r. 21:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Gospodarze tego meczu walczą o brązowe medale na koniec sezonu, natomiast legioniści przystąpią do meczu jako niedawni triumfatorzy Pucharu Polski.



