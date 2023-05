Nowe legijne graffiti: Smerfy i Minionki (285)

Sobota, 6 maja 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzień przed finałem Pucharu Polski grupa Dobrzy Ludzie wybrała się do Ciechanowa, by ozdobić w legijne akcenty dwie ściany przyległe do boisk szkolnych. "Wybraliśmy tematykę nie tylko dziecięcą, ale i sportową. Ściana ze Smerfami ma 6 metrów długości, natomiast Minionki - 8 metrów. Postawiliśmy na duże postaci, tak by były dobrze widoczne z daleka" - informują Dobrzy Ludzie.