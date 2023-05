Na stadionach: Jak spadać to z hukiem

W ostatni weekend poznaliśmy drugiego spadkowicza - w kolejnym sezonie w ekstraklasie nie zobaczymy Lechii Gdańsk, którą może czekać zdecydowanie dłuższa przerwa od piłki na najwyższym poziomie. Z kolei tytuł mistrza Polski świętował Raków, a mógł to uczynić już po powrocie do Częstochowy z wyjazdu do Kielc. Świętowanie na pewno popsuła strata flagi na rzecz Korony, tym bardziej poniesiona w takich, a nie innych okolicznościach - zerwana z płotu sektora gości.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku stawiło się Zagłębie Lubin w Gdańsku - w dużej mierze dzięki wsparciu ze strony Arki i Zawiszy. Lubinianie zaprezentowali pirotechnikę w sektorze gości. Piro na wyjazdach odpalili również fani Legii w Szczecinie i Widzewa w Legnicy, a na własnym stadionie Lech na meczu przyjaźni z Cracovią. Miedź przygotowała oprawę nawiązującą do spadku ich klubu do I ligi - "Jak spadać to z hukiem". Oprawę zaprezentował również Radomiak.



W niższych ligach najciekawiej było na meczu na szczycie I ligi pomiędzy ŁKS-em i Wisła Kraków. Łodzianie zaprezentowali dwie oprawy. Wiślacy dwa dni przed spotkaniem pojawili się w ośrodku treningowym swojej drużyny w Myślenicach, by zmobilizować piłkarzy przed kluczowym spotkaniem.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin (1052)

Bardzo dobra liczba wyjazdowa Zagłębia, które w Gdańsku było licznie wspierane przez przyjaciół - Arkę (480) i Zawiszę (130). Lubinianie przyjechali specjalem i zaprezentowali pokaz pirotechniczny - odpalili 50 rac, 20 ogni wrocławskich i 20 stroboskopów.



Pogoń Szczecin - Legia Warszawa (870)

Legioniści pociągiem specjalnym pojechali do Szczecina, w 870 osób i z siedmioma flagami. W drugiej połowie zaprezentowali flagowisko w asyście 40 rac i ogni wrocławskich. Gospodarzy na meczu ok. 20 tys. Z obu stron bez "uprzejmości".



Korona Kielce - Raków Częstochowa (650)

Raków do Kielc podróżował transportem kołowym. W trakcie spotkania moment zagapienia RKS-u wykorzystali Koroniarze, zdobywając jedną z flag, z którą dobiegli do własnego młyna. Flaga od razu wywieszona została do góry kołami, po czym zakończyła swój żywot. Raków próbował wyłamać płot, ale szybko na miejscu pojawiła się policja. Po powrocie do Częstochowy, na skutek porażki Legii w Szczecinie, Raków mógł świętować zdobycie mistrzostwa Polski.



Miedź Legnica - Widzew Łódź (600)

Miedź na tym meczu wspierana przez Śląsk (150). Legniczanie zaprezentowali oprawę - transparent "Jak spadać to z hukiem" oraz petardy i świece dymne. Widzewiacy odpalili świece dymne i machali flagami na kijach.



Lech Poznań - Cracovia (400)

Na meczu przyjaźni przy Bułgarskiej pojawiło się ponad 31 tys. fanów. Gospodarze zaprezentowali świece dymne. Cracovia obecna w ok. 400 osób.



Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (200)

Śląsk powoli żegna się z ekstraklasą. Na wyjazd do Białegostoku pojechało dwustu wrocławian, w tym Motor (7), Miedź (4) i Lechia (3). Na trybunach 9 tys. fanów.



Radomiak Radom - Piast Gliwice (-)

Fani Radomiaka zaprezentowali malowaną sektorówkę, transparent "Ratujemy klimat stadionów", a także folie aluminiowe i kilkanaście rac.



Wisła Płock - Stal Mielec (-)

Na trybunach 4 tys. kibiców i nic godnego uwagi. Cały czas nie został otwarty cały stadion w Płocku, który wkrótce będzie mógł pomieścić 15 tys. fanów.



Górnik Zabrze - Warta Poznań (-)

Na trybunach 13,8 tys. kibiców. W Zabrzu niebawem rozpocznie się budowa czwartej trybuny - wykonawca ma na to 12 miesięcy.



Niższe ligi:



Siarka Tarnobrzeg - Motor Lublin (612)

Dobry wyjazd Motorowców - w Tarnobrzegu pojawiło się ich 612, w tym Hetman Zamość (45). Gospodarze zaprezentowali sektorówkę w barwach, transparent "Strażnicy żółtej eSki" i odpalili świece.



ŁKS Łódź - Wisła Kraków ()

Gospodarze zaprezentowali racowisko nad sektorówką "Dla wrogów nie mamy litości - Ełkaesiacy z krwi i kości". Później wywiesili transparent "15 lat za nami, non stop jazda z kuR...i", malowaną sektorówkę, a całość uzupełniło racowisko. Wisła, wspierana przez Widzew, dobrze oflagowała swój sektor. Na meczu blisko 15 tys. fanów.



Chrobry Głogów - GKS Katowice (230)

GieKSa ponownie otrzymała mniej biletów, niż może pojawić się w sektorze gości - 170 biletów na sektor liczący 500 miejsc. W związku z czym 60 osób zostało za ogrodzeniem. Wraz z nimi Górnik (5) i Banik (2).



Hutnik Kraków - KKS Kalisz (96)

KaKaeSiacy wspierani przez Unię Oświęcim (39).



Lech II Poznań - Stomil Olsztyn (51)

Stal Rzeszów - Arka Gdynia (10)





