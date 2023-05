12-15.05: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek przy Łazienkowskiej Legia zagra z Jagiellonią. Po raz kolejny szykuje się wysoka frekwencja na naszym stadionie. Fani z Podlasia przyjadą pociągiem specjalnym. W sobotę zachęcamy do wspierania rugbistów, którzy o 19:00 na Bemowie zagrają derbowe spotkanie z AZS-em AWF. Bilety w cenie 20 złotych do kupienia przy wejściu na stadion. Amp futboliści Legii wezmą udział w trzecim w tym sezonie turnieju mistrzostw Polski - tym razem rywalizować będą w dolnej grupie, na stadionie Izolatora Boguchwała. Zawodnicy Legii wezmą udział w kick-bokserskich mistrzostwach Polski w K-1, które odbędą się w Kartuzach. Tomasz Bartnik startuje w zawodach Pucharu Świata w Baku. Czterech zawodników Legii, rozpoczyna dziś w Pradze starty w drużynowych Mistrzostwach Europy w squasha. W kat. U-15 startować będą Szymon Lohmann i Mateusz Lohmann, w kat. U-17: Jan Samborski i Antoni Jakubiec. Rozkład jazdy: 12.05 g. 20:00 FC Den Haag - FC Dordrecht 12.05 g. 20:30 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok 13.05 g. 10:30 Stal Rzeszów - Legia Warszawa [amp futbol, ul. Sportowa 21 Boguchwała] 13.05 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pilica Białobrzegi [LTC 8] 13.05 g. 18:00 Olimpia Elbląg - Zagłębie II Lubin 13.05 g. 19:00 Legia Warszawa - AZS AWF Warszawa [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11] 14.05 g. 09:00 Legia Warszawa – Nowe Technologie Różyca [amp futbol, ul. Sportowa 21 Boguchwała] 14.05 g. 17:00 Zamłynie Radom - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, Orońsko] 15.05 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała 15.05 g. 19:00 Warta Poznań - Radomiak Radom Młodzież: 12.05 g. 17:00 Legia U16 - Józefovia Józefów 07 [LTC 7] 13.05 g. 10:00 KS Ursus 13 - Legia U10 [ul. Sosnkowskiego 3] 13.05 g. 10:00 Mazur Karczew 11 - Legia U12 [Karczew ul. Braci Trzaskowskich] 13.05 g. 10:15 Jedność Żabieniec 12 - Legia U11 [Żabieniec] 13.05 g. 10:00 Legia U15 - UKS Varsovia 08 [CLJ U15][LTC 7] 13.05 g. 14:00 Legia U17 - Korona Kielce [CLJ U17][LTC 7] 13.05 g. 17:00 Legia LSS U14 - UKS Varsovia II 09 [ul. Łazienkowska 3] 13.05 g. 19:00 Legia LSS U15 - Orkan Sochaczew 08 [ul. Łazienkowska 3] 14.05 g. 12:00 Legia U19 - Korona Kielce [CLJ U19][LTC 5] Legia U13 wystąpi w turnieju na Słowacji.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.