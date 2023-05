Przygotowania do meczu z Pogonią

Zanim rozpoczął się trening z piłkami zawodnicy pracowali w siłowni. Po wygranym pucharze humory wszystkim dopisywały. Nieobecni byli Paweł Wszołek , Cezary Miszta i Mattias Johansson . Z zespołem ćwiczyli młodzi Filip Rejczyk i Jakub Jędrasik , a także Walerian Gwilia , który w trakcie rundy otrzymał możliwość trenowania z Legią. Niemiecki szkoleniowiec zarządził rozgrzewkę pod okiem Stergiosa Fotopoulosa . Po pierwszej fazie zajęć część zawodników udała się do budynku na dodatkową regeneracją, a pozostali doskonalili strzały. W sobotę zespół będzie trenował przed południem, a następnie uda się do Szczecina. Mecz Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 8 maja o godz. 17:30.

Przygotowania do kolejnego meczu ligowego piłkarze Legii rozpoczęli w czwartek. Tego dnia zajęcia były jednak czysto regeneracyjne. W piątek w południe zespół stawił się na boisku. W zajęciach wzięło udział 23 zawodników z pola i 3 bramkarzy.

LegiaPogoń - 5 godzin temu, *.orange.pl Dać szansę zmiennikom. 3 punkty dla MKS to o 3 punkty więcej do odrobienia dla kuchenkorza. Potem pojechać jeszcze babę jagę, spuścić w Motławie Lechię i można kończyć sezon :) odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com @LegiaPogoń: odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Pogoń Legia???????????? odpowiedz

