Mladenović zdyskwalifikowany na 3 miesiące!

d - 5 minut temu, *.interkam.pl trojan na legia.net odpowiedz

R. - 12 minut temu, *.chello.pl Kara zbyt surowa wg. mnie odpowiedz

Olomanolo - 28 minut temu, *.com.pl No dobrze a jakiś medalik ukarany ??? Czy tylko Legia jest karana ? odpowiedz

Cober - 29 minut temu, *.vectranet.pl "Z kolei sprawa Iviego Lopeza zostanie rozpatrzona w terminie późniejszym"





To sa chyba jakies żarty!!!!



Jaki problem byl ukarac Go od razu?



Czyzby jakies ukladziki poszly pod stołem odpowiedz

(L) - 38 minut temu, *.ilabs.pl Na jakiej podstawie komisją wydaje te kary?



Sa jakieś widełki?



Ktoś coś wie?



Bo nam.ładuja kary zakazy nakazy





Na podstawie widzi mi się? odpowiedz

ŻYLETA - 48 minut temu, *.orange.pl Nie wierzę skąd tutaj tylu entuzjastów medalików....a jak ktoś chce eleganckiej gry to proponuję wiolonczelę ....jugol jest charakterny i tyle odpowiedz

Mig - 49 minut temu, *.vectranet.pl Ivi tez z automatu zawieszenie do konca sezonu! odpowiedz

Gola - 1 godzinę temu, *.164.5 Po wpisach widać ilu tu wchodzi pajaców z innych klubów i mąci. Ps Tylko Legia. odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Kara za surowa - Przecież widać że Mladen był atakowany i prowokowany !

Ale ten PZPN jest beznadziejny i ślepy !!! odpowiedz

Maro(L) - 1 godzinę temu, *.versatel.nl Na kary dla medalików czekają bo chcą zeby zdobyli choć ten jeden punkt. Pewnie po kolejce oglosza jak juz im nic nie bedzie grozić. F... pzpn odpowiedz

Kibic(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mladenovic całkiem dobry pilkarz, ale głupi jak but z lewej nogi. Patrzysz na niego i już wiesz, że mu pod czachą coś nie styka. Każdy mecz, jego machanie rękami, zaczepki i krzyki to potwierdzają. Mam nadzieję, że więcej go w koszulce Legii nie zobaczę. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.164.5 @Kibic(L): No i spoko ja bym chciał żeby grał dalej bo jest dobry. odpowiedz

Adam70 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Oczywiście wszystkiemu jest winna Legia z trenerem, działaczami i piłkarzami z Mladenen na czele.A jak to sie miało skończyć jak Papszun juz tydzień przed meczem podgrzewał atmosferę z sędziami, a wszystkie media mu wturowały i przyklaskiwały. Widzac na to przyzwolenie od pierwszej sekundy meczu cała ławka zachowywała sie jak w amoku co przenioslo sie później na boisko .Po meczu Papszun sam przyznał że popełnił bład (zamiast kazać grać swoim grajkom to nakazał im w przerwie jeszcze większej prowokacji i szukania drugiej czerwonej kartki) Tylko żeby to widzieć to trzeba było być na stadionie a nie przed tv i sugerować sie tym co ci wybiórczo pokażą odpowiedz

Srbija - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Adam70: ojej jaki on biedny i poszkodowany, sprowokowany :(((((( jak nie potrafi żyć w społeczeństwie to niech wypier...ala na Bałkany do opuszczonej powojennej chatki odpowiedz

Adam 70 - 56 minut temu, *.play-internet.pl @Srbija: nie napisałem że jest biedny i poszkodowany tylko wyraziłem swoją opinie na temat brak chęci ze strony mediów zdjagnozowania prawdziwej przyczyny tej zawieruchy. Nie zgadzam się że cała wina leży po stronie Legii. Nie każdy jest tak dobrze wychowany jak Ty , zwłaszcza ten tekst z wypier...laniem na bałkany i powojenna chatką mi zaimponował.Ty to umiesz życ w społeczeństwie.Na Bałkanach tym się róznią od Was z Poznania czy Częstochowy że jak ich ktoś bije to oddają z podwójna mocą a nie jak u Was chowają się za mamą

odpowiedz

Tommy - 51 minut temu, *.toneticgroup.pl @Adam 70: olej tego lamusa na strzał odpowiedz

Kibic - 18 minut temu, *.164.5 @Srbija: sam leć won od Mladena odpowiedz

Jojo - 16 minut temu, *.164.5 @Srbija: nie jesteś za Legią to leć na stronę swojego klubiku. odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pan sędzia nie był łaskaw zauważyć jak Ivi Lopez pakuje paluchy w oczy legionisty. Czyżby dysponował wzrokiem wybiórczym...?! odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jeździec bez głowy to mało powiedziane!

Pudel powinien mu przerwać kontakt z winy pracownika i dołożyć drugie tyle kary bo komisja odpowiedz

Canal+ jest drogi - 2 godziny temu, *.46.220 Cieszy kara dla Mladena,za te jego wszystkie mecze gdzie machał łapami,za duzo dyskutował.osłabiał w ten sposob pozniej druzyne

Oby po sezonie odszedł byle gdzie czy to w polske czy to w swiat byle by odszedł



Gual zapowiada sie fajny transfer

Kun nie koniecznie

odpowiedz

coraz mniej Legii w Legii i coraz mniej Warszawy w Warszawie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Od końca lat 70. ubiegłego wieku kibicuję Legii, kocham ten klub. Różnie bywało w mojej ukochanej Legiunii, ale czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Z tym skandalicznym (najdelikatniej rzecz ujmując) zachowaniem, które odstawili ławka trenerska i piłkarze w trakcie i po meczu finału PP nie utożsamiam się. Już nie wspomnę o grandzie w wykonaniu Mladena, Tobiasza czy Josue, ale to, co w trakcie meczu wyczyniali Panowie Runjaic i Malarz to dno dna. Coraz mniej Legii w Legii i coraz mniej Warszawy w Warszawie. Najechało się tutaj różnych z podziwu świata i pod szyldem Legii i stolicy wyprawiają, co wyprawiają. odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @coraz mniej Legii w Legii i coraz mniej Warszawy w Warszawie: Nie będę bronił zachowania sztabu ale to nie wzięło się z niczego, kij ma zawsze dwa końce, jak oglądasz i kibicujesz Legii to powinieneś wiedzieć jak wszyscy nastawieni są na ten klub i jakie emocje budzi w kraju. Narracja jest taka że zawsze można pomylić się na niekorzyść Legii chociażby dziesięc razy w meczu a i tak będzie ok ale wystarczy raz na korzyść i miesiąc gadania jak to wszyscy pomagają. Nie wiem o co była kłótnia ale na pewno nie jest tak że cała odpowiedzialność spada na sztab Legii, zachowanie może i nieeleganckie ale na pewno nie można chować głowy w piasek i pozwalać aby każdy mógł opluwać ten klub. Mladenovic jaki jest każdy wie, dostał zasłużoną kare nawet jeżeli był prowokowany . odpowiedz

coraz mniej Legii w Legii i coraz mniej Warszawy w Warszawie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @jim: A daj Pan spokój ze swoją "argumentacją"...Tu jest Legia, tu jest Warszawa. Jeśli ktoś tego nie rozumie to trudno. Szkoda tylko, że przypętali się do nas różni z podziwu świata i robią oborę pod szyldem Legii i stolicy. odpowiedz

Qwert - 2 godziny temu, *.vectranet.pl IVI w pozniejszym terminie? Bo co bo boja sie Go zawiesic do konca sezonu bo nie bedzoe komu strzelac bramek...

Chore to jest, albo karamy od razu wszystkich albo nikogo albo wszystkich w pozniejszym terminie!



Proste i logiczne odpowiedz

Ryszard S - 3 godziny temu, *.02.net Czyli 40tys za jednego łebka odpowiedz

Dzień dobry - 3 godziny temu, *.chello.pl Poziom spod pięty. Zawsze czekam w majówkę i Puchar Polski, niestety od wielu lat to samo - rozczarowanie. Powoli będę z tym kończył. Nie dam rady patrzeć na głupotę. odpowiedz

Maverick - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Czyli po sezonie Mladenovic odchodzi.I dobrze.Owszem,był zawodnikiem ponadprzeciętnym,ale byli od niego lepsi.Choćby Guilehrme,Radovic czy kiedyś grający Brazylijczycy.Od pewnego momentu Legia ściąga coraz to słabszych zawodników a i tak stanowi główną siłę ekstraklasy.Nie ma co się dziwić że piłkarze prezentują dany poziom w klubie oraz w ekstraklasie.Pamiętam Mladenovicia jeszcze jak grał w Lechii.Cży to wspomniany Radovic czy Guilehrme czy Tomasz Brzyski czy inny skrzydłowy,to ogrywali go w zasadzie jak chcieli.Wiec może i lepiej ze odchodzi z Legii do Grecji.Myślę ze Kun który ma zasilić nasz klub będzie lepszym rozwiązaniem.Przynajmniej tak bym sobie życzył. odpowiedz

Autor - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Klasyk bez winy, Sraków bez kar. Cały PZPN. odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Autor: Mam nadzieję że nie. Oficjalny komunikat :

dochodzenie dotyczące zawodnika Rakowa nadal się toczy ....



odpowiedz

Jimmy L - 3 godziny temu, *.telefonica.de No to teraz pora na Lopeza i reszte z rakowa. Zobaczymy. odpowiedz

Szok - 3 godziny temu, *.. Generalnie cieszę się że Mladen odchodzi

Zawsze mnie irytowało to startowanie do innych piłkarzy czy nawet sędziów na zasadzie-jbnąć ci!?

Do tego wiecznie machanie łapkami i lapanie głupich kartek przez co nie mógł później ryzykować bo by czerwo było

Zachowanie jego oczywiście było karygodne.

Na początku te sytuacji kiedy pyrgnął trzech medalikoŵ to najpierw w niego jakaś papszunka w nogi wjechała.

Jego prowokowali,ale i on prowokował

Więźcie się krwa piłkarze za granie bo jakbym chciał komediodramat to bym sobie w tv obejrzał.

Ciekawe czy zapłaci te 120k



Apropos czekam na tego Gaula i jakieś dodatkowe transfery w końcu za puchar 5mln wpadło odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @Szok: Gual i Kun. z transferów ja czekam na odejście Charatina, Abu Hanny i Picha odpowiedz

Szok - 3 godziny temu, *.. @singspiel:



Zgadzam się do tego pozbyłbym się Rosołka o poza chęciami nic nie wnosi (gole) ,Rose(kiedy on grał) i Miszty!, to przez niego w zeszłym sezonie okupowaliśmy dół tabeli odpowiedz

xxc - 4 godziny temu, *.35.80 "...Ponadto Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec zawodnika Rakowa Częstochowa Iviego Lopeza za zachowanie podczas meczu finałowego Fortuna Pucharu Polski pomiędzy Legią Warszawa a Rakowem Częstochowa..." - tu dopiero postanowiła wszcząć (SUPER!), ale w kierunku Legii to wręcz w trybie natychmiastowym! odpowiedz

Szok - 3 godziny temu, *.. @xxc:



Lopez za włożenie palca w oko Rose.mu

A gdzie Kara dla tego matoła od którego to się zaczęło czyli od tego co najpierw wjechał w Mladena?

Przecież jest tyle kamerze można go zidentyfikować odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl Dyskwalifikacja w pełni zasłużona. odpowiedz

Legins - 4 godziny temu, *.mm.pl A cham odwrócona jak gówniarz czapeczka ukarany !!!??? odpowiedz

JJ okocza - 4 godziny temu, *.centertel.pl No i dobrze odpowiedz

Paco - 4 godziny temu, *.centertel.pl A gdzie kary dla medalikow , pajac pupuszka i jego ekipa bez kar? odpowiedz

Cudny Zenon - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Dlaczego nie ukarano nadmiernie agresywnych piłkarzy Rakowa, zwłaszcza tych którzy fizycznie zaatakowali po meczu Mladenovicia, kopiąc go? odpowiedz

logiczny - 4 godziny temu, *.orange.pl @Cudny Zenon: przecież jak zawieszą lopeza to kto bedzie strzelał do końca rozgrywek. :/ odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.atman.pl @Cudny Zenon: przecież zawiesili Carlosa na 3 mecze odpowiedz

kaktus - 5 godzin temu, *.orange.pl Na pierwszy rzut oka wygląda na potężną karę, ale proponuję spojrzeć na to na trzeźwo... Kara działa do 5 sierpnia, czyli...

Do końca bieżącego sezonu i na jedną lub dwie kolejki przyszłego (o ile Mladen zostanie w Polsce).

2 kolejka następnego sezonu ma być rozegrana w dniach 5-6 sierpnia.

Gorzej, że Mladen wypadnie na pierwszy mecz eliminacji do europejskich pucharów. odpowiedz

Michal - 4 godziny temu, *.38.83 @kaktus: raczej to byl jego ostatni mecz w Legii, a po sezonie zmiana klubu i tak jak nylo od dawna wiadomo.

Zaklepal sobie wczesniejsze wakacje odpowiedz

Szok - 2 godziny temu, *.. @kaktus:



Twoja teoria nie ma racji bytu:





"W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie" - czytamy w dokumencie, obowiązującym od października 2020 roku odpowiedz

NaSpokojnie - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kaktus: Ktoś wie czy kara obejmuje LKE? ..o ile Mladen nie odejdzie... odpowiedz

Szok - 1 godzinę temu, *.. @NaSpokojnie:



Po pierwsze idzie w piz.u do panathinaikosu po drugie kara obejmuje wszystko w tym czasie odpowiedz

L fan - 5 godzin temu, *.chello.pl Chciałbym zobaczyc ta karę wymierzona przez PZPR dla Lopeza

Wg mnie skręcą temat odpowiedz

culemans - 5 godzin temu, *.online.no a ivi lopez i papszun to swiete krowy odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Gdzie są kary dla Rakowa? Ribeiro dostaje za odepchnięcie 3 mecze pauzy, a Ivi Sropez za uderzenie Rose'a nic? I gdzie jest postępowanie w sprawie tego frajera z Rakowa w czerwonej kurtce, który rzucił się na Mladena i jako pierwszy dostał strzała? odpowiedz

Asari - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Ja: wystarczy czytać ze zrozumieniem i nie będzie nieporozumień. odpowiedz

Jane - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Prostaka teraz powinien klub szarpnąć po kieszeniach! odpowiedz

Tymon - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Po tym wyroku już widzę jak Mladen zostaje w Legii i dodatkowo płaci 120k PLN. Dzięki za wszystko i powodzenia w nowym klubie ;) odpowiedz

kuba - 5 godzin temu, *.telenet.be @Tymon: niech wypie..dala. Za odpuszczanie krycia, powrotów, ile razy musieli go asekurować...za co ? Za jedno dobre dośrodkowanie na 30 prób ?

Nawet w ost. meczu odpuścił powrót za Ivim, gdyby się Lopezowi kiwki nie zachciało to był by gol na jego konto.

Sorry taki mamy klimat, gość może iść, gdzie mu będzie lepiej? odpowiedz

Mktw - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Tymon: Z tego co wiem, to Mladen ma już prawie kontrakt z Panatinakosu Ateny odpowiedz

Marcin - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Tymon: Myślisz że jak odejdzie to kara go ominie? odpowiedz

B - 2 godziny temu, *.co.uk @Marcin : w pierwszej części tak, co do zapłaty to będzie odwołanie i redukuja pewnie o 50% . odpowiedz

Tymon - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Marcin : Boruc miał wyj....ne na karę i nic mu nie zrobili. Fakt jest jednak taki, że Artur zakończył karierę, natomiast Mladen będzie chciał jeszcze gdzieś popykać na odpowiednim poziomie. Jeżeli jest jakieś prawo międzynarodowe, respektujące decyzję PZPN to Mladen raczej nie uniknie tej kary. odpowiedz

Wycior - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl No to tym bardziej przekonali go do przeprowadzki do Grecji. Szkoda tylko, że nie pożegna się z nami w meczu. odpowiedz

J - 5 godzin temu, *.tmodns.net Jbac jbac pzpn odpowiedz

b - 5 godzin temu, *.centertel.pl @J: ty się jbnij w ten pusty łeb odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.164.5 @b: sam się puknij odpowiedz

