Runjaić: Spodziewałem się kary i konsekwencji

Piątek, 5 maja 2023 r. 15:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

W czwartek ogłoszono kary dyscyplinarne dla Yuriego Ribeiro i Filipa Mladenovicia po meczu finału Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. - Nie jestem ani sędzią, ani adwokatem, nie posiadam wiedzy w tej materii, aby dołożyć do tej sprawy swoje trzy grosze. Teraz piłka jest po stronie naszego działu prawnego. Jak znajdą jakiś punkt do którego można się przyczepić, to na pewno skorzystamy z przysługujących nam środków odwoławczych - skomentował trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić. - Spodziewałem się kary i konsekwencji. Do tej pory nie słyszałem nic na temat konsekwencji wyciągniętych wobec Rakowa Częstochowa - dodał.