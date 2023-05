Ribeiro i Jean Carlos zawieszeni na 3 mecze

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Nono - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie chcą psuć fety Rakowowi stąd takie pseudowyroki. odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl a co z Lopezem za uderzenie Rose a także ci zawodnicy Rakowa którzy zrobili sobie polowanie na Mladenowicia żeby go nie gonili to by nie było tych zajść , a czy zostanie ukarany Papszun który podważał wyznaczenie Lasyka na ten mecz wprowadzając nerwową atmosfere mam nadzieje że Legia tego nie odpuści i będzie domagała się ukarania zawodników Rakowa odpowiedz

Molo - 1 godzinę temu, *.77.26 @bronek49: a Ty się je...ni w łeb zanim coś napiszesz odpowiedz

axlrose - 34 minuty temu, *.orange.pl @Molo: Ma chłop rację. Ewidentnie gonili Mladena, a on się bronił. Co było wczesniej, to mało istotne, słabo widać. Ale kara od razu, a Iviemu nie od razu. Choć na filmie bardzo dobrze widać, jak walnął Rosemu. Rozmywamy, z czasem lemingi zapomną?

Wychodzi na to, że ty juz tego nie widzisz.

Dlaczego Lopez nie dostał kary od razu?

Dlaczego?

No wytłumacz, proszę. odpowiedz

jaworlegia - 5 godzin temu, *.chello.pl a ten typ co wjechał na prostej w Mladena nic nie dostał? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.