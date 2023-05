Koszykówka

Legia szósta w finałach MP U-17

Niedziela, 7 maja 2023 r. 08:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Drużyna Profbud Legii Warszawa zajęła szóste miejsce w koszykarskich mistrzostwach Polski do lat 17, które rozegrano w Gdyni. Awans do półfinału był w naszym zasięgu, ale zabrakło przede wszystkim wygranej z Gimem 92 Warszawa-Komorów - drużyną, którą legioniści ograli już na wcześniejszych etapach rozgrywek trzykrotnie. W środę jednak w drugiej połowie górą byli rywale. Dzień później Legia pokonała Trefla i o awansie do strefy medalowej decydował ostatni mecz grupowy, z gospodarzem turnieju, GAK Gdynia.



Legioniści przegrali 74-100, a gdyby porażka była niższa - awans byłby w naszym zasięgu. Ostatecznie o miejscu drugim zdecydowały małe punkty, a w tym lepszy okazał się Trefl. W związku z tym legionistom pozostał mecz o piąte miejsce ze Śląskiem Wrocław - trzecim zespołem grupy B, w którym wrocławianie zwyciężyli 72-60.



03.05.2023, Gdynia: Profbud Legia Warszawa 67:74 (18:15, 16:11, 16:24, 17:24) Gim92 Warszawa-Komorów

Legia: Kacper Kieliszek 13 (1), Błażej Czapla 13 (2), Tomasz Klucz 11 (1), Marcel Książek 9 (1), Aleksander Kornacki 7 (1), Julian Dąbrowski 6, Wojciech Jasiewicz 5 (1), Kacper Łuczyński 2, Tymon Zadara 1, Dominik Wesołek 0, Jakub Gomółka -, Mykhailo Kamelin -.

trener: Tomasz Wakulski, as. Maciej Jankowski



Gim: Franciszek Pałasz 18 (3), Michał Kolasa 15 (1), Michał Stelmach 14, Michał Strojek 11 (2), Mateusz Soczyński 8, Maksymilian Ciuhak 5 (1), Adam Wierzbicki 3, Patryk Wierzbicki 0, Eryk Wesołowski 0, Karol Skrętowski 0, Stanisław Romer -, Maksymilian Niemirowicz-Szczytt -.

trener: Jarosław Łukasiewicz, as. Grzegorz Tomaszewski



Sędziowie: Mateusz Wasielewski, Katarzyna Grdeń, Kamil Urban ; Komisarz: Piotr Kustosz



04.05.2023, Gdynia: Profbud Legia Warszawa 97:85 (23:24, 22:17, 27:19, 25:25) Trefl 1LO Sopot

Legia: Aleksander Kornacki 22, Błażej Czapla 21 (3), Julian Dąbrowski 15, Jakub Gomółka 13 (1), Wojciech Jasiewicz 7 (1), Kacper Kieliszek 4, Tomasz Klucz 3 (1), Marcel Książek 3, Dominik Wesołek 0, Kacper Łuczyński -, Mykhailo Kamelin -.

trener: Tomasz Wakulski, as. Maciej Jankowski



Trefl: Franciszek Chac 26 (4), Jan Czyżewski 18, Olaf Rarowski-Geckler 12, Dawid Ksionek 8, Wojciech Gaik 6 (2), Antoni Juraszewski 6, Kacper Ziółkowski 4 (1), Daniel Grzejszczyk 3, Tomasz Zawistowski 2, Kajetan Dettlaff 0, Benjamin Nhial -, Mikołaj Gołębiowski -.

trener: Marcin Stefański, as. Janusz Kociołek



Sędziowie: Dawid Perłak, Katarzyna Grdeń, Mateusz Wasielewski ; Komisarz: Piotr Kustosz



05.05.2023, Gdynia: GAK Gdynia 100:74 (29:20, 23:17, 27:18, 21:19) Profbud Legia Warszawa

GAK: Bartosz Mońko 22 (4), Szymon Kiejzik 19 (3), Cezary Zabrocki 15 (3), Sebastian Ozdowski 15, Kacper Ponitka 9, Daniel Kośnik 9 (3), Dawid Ciesielski 5, Mikołaj Nowak 4, Leon Franczuk 2, Kornel Wieczerzak 0, Bartłomiej Pfeifer 0, Valeri Agahajanyan 0.

trener: Artur Dajos, as. Marcel Babiński



Legia: Błażej Czapla 26 (5), Aleksander Kornacki 11, Julian Dąbrowski 10, Tomasz Klucz 6 (2), Tymon Zadara 5 (1), Marcel Książek 5 (1), Kacper Kieliszek 4, Jakub Gomółka 3 (1), Dominik Wesołek 2, Wojciech Jasiewicz 2, Kacper Łuczyński 0, Mykhailo Kamelin -.

trener: Tomasz Wakulski, as. Maciej Jankowski



Sędziowie: Radosław Myśliński, Maria Tatar, Dawid Perłak ; Komisarz: Piotr Kustosz



Wyniki pozostałych meczów:

Trefl Sopot 76:89 GAK Gdynia

Gim92 Warszawa-Komorów 54:88 GAK Gdynia

Trefl Sopot 100:81 Gim92 Warszawa-Komorów



Tabela gr. A:

1. GAK Gdynia 6 pkt. 277-204

2. Trefl 1LO Sopot 4 pkt. 261-267

--

3. Profbud Legia Warszawa 4 pkt. 238-259

4. Gim92 Warszawa-Komorów 4 pkt. 209-255



O 5. miejsce:

06.05.2023, Gdynia: Śląsk Wrocław 72:60 (14:15, 19:14, 23:12, 16:19) Profbud Legia Warszawa

Śląsk: Kacper Ambroziak 17 (1), Borys Baran 15 (1), Jędrzej Musiał 14 (2), Franciszek Leśnikowski 10, Bartosz Ptak 7, Goodnews Ohunayo 5 (1), Maksymilian Leniec 4, Mateusz Zgrajek 0, Mateusz Tomala 0, Nikodem Kudowicz -, Piotr Butkiewicz -.

trener: Piotr Portas, as. Tomasz Jankowski



Legia: Kacper Łuczyński 14 (4), Aleksander Kornacki 12 (1), Błażej Czapla 11, Julian Dąbrowski 9, Tomasz Klucz 6 (2), Jakub Gomółka 2, Kacper Kieliszek 2, Tymon Zadara 2, Mykhailo Kamelin 2, Marcel Książek 0, Wojciech Jasiewicz 0, Dominik Wesołek 0.

trener: Tomasz Wakulski, as. Maciej Jankowski



Sędziowie: Jacek Dolski, Maria Tatar, Mateusz Wiszniewski ; Komisarz: Witold Waczyński