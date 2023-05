Strzelectwo

Wyniki Klepacz w Grand Prix Pilzna

Poniedziałek, 8 maja 2023 r. 09:38 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodniczka sekcji strzeleckiej Legii, Katarzyna Klepacz wzięła udział w międzynarodowych zawodach Grand Prix of Liberation w czeskim Pilźnie. W pistolecie sportowym legionistka z siódmego miejsca (572 pkt.) awansowała do finału, ale w walce o czołową czwórkę, która później rywalizowała o medale, Katarzyna zajęła ostatecznie miejsce ósme.



W pistolecie pneumatycznym, Klepacz z ósmego miejsca awansowała do finału (565 pkt.). W finale z wynikiem 193.6 pkt. zajęła piąte miejsce.