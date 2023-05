Bezpośrednią transmisję z meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zachęcamy do komentowania meczu pod poniższym wpisem. KURSY NA POGOŃ - LEGIA FORTUNA:

Komentarze (32)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tomasz - 5 minut temu, *.supermedia.pl Wszystko ustawione. Mistrz zdobyty po cichu po stracie punktów przez Legię. Raków może skończyć jak ŁKS po 1998 roku. Nikt w tym roku za specjalnie nie chciał zdobyć mistrza. Takie mamy ciężkie czasy. Mam nadzieję, że Legia pozbiera się finansowo, żeby zdobywać mistrza i grać w pucharach odpowiedz

Michał - 7 minut temu, *.plus.pl Drugie zwycięstwo z Rakowem było i w następnym meczu znowu olewamy i nic nie gramy. Tobiasz Baku tragedii ciąg dalszy. Gwiazdy się porobiły.... może jeszcze na kacu odpowiedz

Merrkatorr - 10 minut temu, *.net.pl Nikt nie chce tego mistrzostwa? odpowiedz

Wolfik - 6 minut temu, *.mm.pl @Merrkatorr: To nie tak. Mistrzostwo jest przesądzone. Wicemistrzostwo również. Raków i Legia grały mecz w tygodniu a jak wiadomo nasi ligowy mogą/mają siły tylko na mecz raz w tygodniu. Dlatego byłem przekonany, że obie finałowe drużyny z wtorku zagrają lipę. Na razie się to potwierdza. Wygrywają Ci, którym bardziej zależy. Albo inaczej - ci którzy nie grali w tygodniu :). odpowiedz

Jack(L) - 12 minut temu, *.t-mobile.pl Po zdobyciu pucharu Polski mogliśmy śpiewać PUCHAR MAMY W EUROPIE ZAGRAMY.Ale jeśli już ligę dzięki temu odpuścimy to trzeba śpiewać PUCHAR MAMY A LIGECW D... MAMY Profesjonalizm do końca. odpowiedz

wtf - 22 minuty temu, *.chello.pl Baku jest niesprzedawalny. odpowiedz

Pawel - 15 minut temu, *.vectranet.pl @wtf: to oddać w pizdu gdziekolwiek:) odpowiedz

Pawel - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję że dzisiejszy mecz będzie ostatnim dla niejakiego kopacza Baku. Przez tyle występòw nie miał pòł udanej akcji. Dzisiejszym występem , tymi kiksami pokazuze że Legia za wysokie progi dla takich leszczy. Nakupują takiego szrotu a potem weź i twòrz akcje ofensywne jak ogòr się plącze o własne nogi. odpowiedz

lamzans - 33 minuty temu, *.inetia.pl tu jest strim

https://strims.top/PogonSzczecinLegiaWarszawa.php?source=3



Tylko - ciekawostka - komentator gada po niemiecku :) odpowiedz

Wolfik - 34 minuty temu, *.mm.pl Dla Legii sezon 1922/23 zakończył się we wtorek. Pozostałe 4-ry mecze w ekstraklasie jakoś odbębnimy... odpowiedz

Saad - 25 minut temu, *.aster.pl @Wolfik:

to jakiś nowy sezon 1922-23 -

panie kolego podaj inne wyniki z tego sezonu bo mi jakoś brakuje odpowiedz

Wolfik - 11 minut temu, *.mm.pl @Saad: Hehe. No, pojechałem równo z tym sezonem :). Miałem na myśli oczywiście sezon obecny.

Swoją drogą, z nudów sprawdzę co sie wówczas działo ;) odpowiedz

Legia Pogoń - 34 minuty temu, *.plus.pl No i w końcu jest ponownie zgoda z Pogonią. Słychać to w dopingu dziś. Pięknie!!! odpowiedz

BOBO - 34 minuty temu, *.orange.pl LINK?? odpowiedz

wtf - 35 minut temu, *.chello.pl Powrót do ligowej normy,Tobiasza również. odpowiedz

Wolfik - 35 minut temu, *.mm.pl Mówiłe, że nie ma się czym podniecać. W ekstraklasie już wszystko wiadome. odpowiedz

Hubbard - 42 minuty temu, *.aster.pl tylko jak Legia przegra to Raków mistrzem - wolałbym ten Raków z dzielnicy Włochy odpowiedz

Legia - 43 minuty temu, *.autocom.pl Strim odpowiedz

Kk - 45 minut temu, *.chello.pl strim ma ktoś odpowiedz

BOBO - 46 minut temu, *.orange.pl Jaki link? odpowiedz

Legia - 48 minut temu, *.autocom.pl Ma ktoś link odpowiedz

Antek - 57 minut temu, *.. Zdrada Warszawa odpowiedz

BOBO - 58 minut temu, *.orange.pl Ma ktoś link do działającego strima? odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jebać tą pogoń i ich kibiców.Mam nadzieje ze Legia im dowali oraz ze pogoń nie będzie występować w pucharach.Z dwojga złego wolę lechitow niż gryfiarzy,Przynajmniej było na co popatrzeć w europejskich pucharach.Poza tym nabili tyle punktów w rankingu klubowym ze wszystkie nasze zespoły będą rozpoczynać eliminacje od 2 rundy a nie jak było zawsze od 1.Zresztą kto oglądał mecz Broendby-Pogoń,ten powinien wiedzieć jak skompromitowała się ta drużyna w tym meczu.Chyba żaden klub nie dał ciała jak ta pogoń hahaha. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Maverick: Kolego, w eliminacjach do pucharów zagra i Pogoń i Lech. Walka trwa tylko o miejsce na podium. odpowiedz

Maverick - 21 minut temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Chodziło mi o to ze taki klub jak pogoń nie ma prawa grać w pucharach czy w ich eliminacjach.Podobnie jak inne piasty czy Wodzisławe śląskie.Co najwyżej owe klubiki mogą dostarczać zawodników czołowym klubom ekstraklasy po to aby te mogły lige polska godnie reprezentować odpowiedz

Wolfik - 9 minut temu, *.mm.pl @Maverick: Wiesz dobrze, że to myślenie życzeniowe. Zasady są jasne czy nam się to podoba, czy nie :) odpowiedz

Czaro - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Raków przegrał odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Czaro: No przegrał. I co z tego? odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jaaazzzdddaaa ukochana ma jazda Legio Warszawa!!! Tylko zwycięstwo Hej Legio tylko zwycięstwo! odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Tobiasz

Jędrzejczyk ... Nawrocki .... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Strzałek .... Muci

Kapustka

Rosołek ... Pekhart

LEGIA Mistrz !

0 : 2 odpowiedz

Szelka - 2 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe, czy zagramy pokojowo czyli na remis, czy też na maksa? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.