Bezpośrednią transmisję z meczu Pogoń Szczecin - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zachęcamy do komentowania meczu pod poniższym wpisem. KURSY NA POGOŃ - LEGIA FORTUNA:

xxc - 3 godziny temu, *.35.80 ale fajna ustawka... grajcie zobaczymy jak bedzie... jak bedziemy wygrywac to ok, moze cos sie jeszcze da ugrac, biorac pod uwage kalendarz medalikow... a skoro bylo 1:1, a na wiecej sie nie zanosilo, to chyba lepiej amice pozbyc medalu ;-p odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Brak słów... gratulacje dla Rakowa i tyle w temacie. Gratulujemy mistrzostwa Polski Raków Częstochowa! A dzisiaj mecz LEGII.... tragedii ciąg dalszy.... Hładun na bramkę....Baku Carlitos Kramer i kilku innych osób.mmm chyba żegnamy... jeszcze Tobiasz... idź jak najszybciej. Malarz na bramkę!!! Teraz obawa że przegramy 3 kolejne mecze? Tragedii ciąg dalszy... Morwa kać! odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Powtarzałem to i będę powtarzał. To nie jest trener na mistrza. Pokazał to w Pogoni. Na jego umiejętności max to 2 miejsce. Trzeba się go pozbyć z klubu. Zaraz zapytają co niektórzy kto zamiast nieudacznika. Papszun on sie nie będzie pier...lił z Baku Sliszem i paroma innymi. Ale też nie będzie sie pie..lił z Mioduskim wiec jego przyjście mało realne. We frajerski sposób przegraliśmy Mistrzowstwo Polski a szansa była i ro realna szansa odpowiedz

Lao - 3 godziny temu, *.netfala.pl @KIBIC:

Papszun taki dobry, że nie umiał ograć nas broniących się rozpaczliwie w 10, a i po grze Rakowa widać, że jak zaczyna robić się nerwowo, to zbroje mają całą obsraną. Jak trener nie jest w stanie ogarnąć nerwówki to nic dobrego nie wróży. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @KIBIC: Tak jest, trener wyrzuci właściciela, piłkarze trenera. Piłkarzy pożegna sprzątaczka i rozpoczniemy wszystko od początku. A w między czasie, ze stadionu zrobimy łąkę dla baranów... odpowiedz

xxc - 3 godziny temu, *.35.80 @KIBIC: mistrzostwo nie przegrało sie dzisiaj; nie przegralo sie tez w meczu z rakowem... przegrali to duzo wczesniej odpuszczajac mecze z druzynami zdecydowanie slabszymi, ktore do dzisiaj walcza o utrzymanie lub tez spadły (via miedz). niestety tak to jest gdy przed meczem dopisywalo sie 3 punkty i do spotkania podchodzilo sie z nonszalancją odpowiedz

KIBIC - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: Barany po boisku już biegają. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @KIBIC: Tylko takie bezpłciowe, bez poroża:) odpowiedz

ii - 3 godziny temu, *.axadirect.pl Sprzedać połowę tego chłamu odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Piłkarski poker. Ten film zawsze na czasie. odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @KLanik: Pogon- Legia Kielce- Rakow??? To ten film??? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Wygrają Ci, którym bardziej zależy oraz którzy nie grali w tygodniu. Wszystko było do przewidzenia. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo, Legia zdobyła MP. dla Rakowa:) odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Chyba nie spodziewałeś się innego scenariusza? odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Z tym składem i takim podejściem od początku rundy nie miałem złudzeń. I tak dobrze, że cudem PP. wygrali. odpowiedz

Biała siła - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Powiem szczerze ,że myślałem o wygranej nawet ,tak normalnie . odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Biała siła : To prawidłowo, kibic Legii zawsze myśli o zwycięstwie. Niestety nasze optymistyczne myślenie nijak się ma do rzeczywistości. A ta jest porażająca od 5 lat... odpowiedz

Speed - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Biała siła : Tak normalnie to tu jeszcze długo nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Biała siła : Jak napisał Kolega Leśny Dziadek i prawidłowo. I jak napisał również - rzeczywistość nie pozostawia złudzeń. Po 120min grania na Narodowym, grając w osłabieniu i bez wartościowych zmienników porażka w Szczecinie była praktycznie pewna. odpowiedz

Łapówka - 3 godziny temu, *.orange.pl Dałam, nic nie rozumiem... odpowiedz

Laguna - 3 godziny temu, *.orange.pl @Łapówka: D... dałaś... odpowiedz

Kwinto - 3 godziny temu, *.orange.pl To teraz wreszcie zagramy. odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl Dobra to teraz Ci co pisali ze dobrze że Mladen odejdzie teraz oglądajcie rajdy i zaangażowanie Baku Hahah znawcy odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl Następny "as" z Hiszpanii. Żeby wyjść z tego badziewia, potrzeba z 10 okienek transferowych. A kasy nie ma... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: As z Hiszpanii nie grał rok. Poza tym "odgrzewane kotlety" zazwyczaj nie są smaczne. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Nie obrażajmy kotleta, to jakaś podróba pulpeta:)) odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl Baku jest tak szybki, jak żółw z 5 doczepionymi wagonami, z wynglem... odpowiedz

Dzieciak - 4 godziny temu, *.orange.pl Jeśli Legia dzisiaj nie wygra, a jest na to spora szansa. To Raków zostanie miszczem w autokarze z Kielc. Trochę współczuję ich kibicom. Zdobyć Mistrzostwo Polski po raz pierwszy i raczej ostatni i nie móc cieszyć się z drużyną na stadionie. To słabe.

Z drugiej strony to patrząc na ich frekwencję na finale PP i ich zachowanie po końcowym gwizdku to wcale mi ich nie szkoda. odpowiedz

Manuela za Mięciela - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Baku = Manu , Yahaya, Ogbuke, Hildeberto, Mudoh, Kurauzvione. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Manuela za Mięciela:

Ten wkład jest dramatyczny. Nie da się na niego patrzeć. Akcja po lini to nawet nie było rogu bo go nabili. odpowiedz

JACUNHO - 3 godziny temu, *.net.pl @Manuela za Mięciela:



To jakieś wielkie nieporozumienie. Kto miał czelność zatrudniać takiego patałacha odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.orange.pl @Manuela za Mięciela: Kurauzvione - o tym geniuszu normalnie zapomniałem. Dzięki za przypomnienie tego niebywałego wirtuoza! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl @Manuela za Mięciela: Manu to ty szanuj,dał nam Puchar Polski:) Ciekawe czy Baku kiedyś chociaż przypadkiem zostanie naszym bohaterem. odpowiedz

Z pilotem w ręku - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @wtf: mało nas nie uratował nie strzelając swojaka? odpowiedz

Antypapszun - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dawać po wygraną dziś i w piątek i będzie 5 pkt a potem medaliki dostaną z Amicą u siebie w sobotę i ... odpowiedz

Pjoter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ludzie....w imię ojca i syna,zapamiętajmy tą datę! 7 mają 2023 armata Rosołek strzelił gola:) odpowiedz

Lecce - 4 godziny temu, *.aster.pl oglądam LEGIA WARSZAWA VS WISŁA PŁOCK czyli kobiece DERBY MAZOWSZA! | LIVE

MZPN TV przy Łazienkowskiej mecz odpowiedz

ZIUTA - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ja się dziwię co baku robi jeszcze w Legii? Przecież ten kopacz to się nie nadaje. Dlaczego Legia nie potrafi wygrywać meczu wtedy kiedy Raków traci punkty? Było tak np. kiedy Raków z Wartą grał. Mistrza by mieli z palcem wiadomo gdzie. Czasem wydaje mi się że po prostu kopaczom się nie chce. Lepiej jak mladenović bić piłkarzy. Przykre to jest. Robotę to robią kibice, i dla nich szacun i ukłony do samej ziemi. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Poproszę Rosołek raz:))) odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl Z tym składem, rozgrywanie dwóch meczów w tygodniu będzie tak możliwe, jak wejście w skarpetach i stringach na Mount Everest zimą... odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.chello.pl Swoją drogą,transfery złotoustego Jacka jeżą włos na głowie.Baku,Carlitos,Kramer,Pich to ewidentne niewypały.Na plus tylko Augustyniak i Hładun.Wszołek,Pekhart i Nawrocki to zawodnicy których ściągał jeszcze Kucharski a Zieliński tylko dopiął ich powroty.Jak na takiego omnibusa to marne ma oko do piłkarzy.Inny dyrektor sportowy miałby ciężko u kibiców. odpowiedz

xxc - 4 godziny temu, *.35.80 @wtf: te powroty tez ktos musiał ogarnac. gdyby mistrzunio "no phone" kucharski co okienko nie pozbywał sie zawodnikow wiodacych sciagajac przy tym lichych zastepcow nie bylo by tematu, a Legia wciaz walczyla by o LM odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Wróciła "stara dobra" Legia. Zero celnych strzałów. odpowiedz

Zielu - 4 godziny temu, *.centertel.pl Stipica stoi 45 min pod słońce a ci kopacze nawet celnego strzału nie oddali... geniusze

Muci aut, baku aut, kapustka nastepny- na nazwisku jedzie cały sezon a gra dno w każdym meczu odpowiedz

Tomasz - 4 godziny temu, *.supermedia.pl Wszystko ustawione. Mistrz zdobyty po cichu po stracie punktów przez Legię. Raków może skończyć jak ŁKS po 1998 roku. Nikt w tym roku za specjalnie nie chciał zdobyć mistrza. Takie mamy ciężkie czasy. Mam nadzieję, że Legia pozbiera się finansowo, żeby zdobywać mistrza i grać w pucharach odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Tomasz: drugi Groclin będzie z nich. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Drugie zwycięstwo z Rakowem było i w następnym meczu znowu olewamy i nic nie gramy. Tobiasz Baku tragedii ciąg dalszy. Gwiazdy się porobiły.... może jeszcze na kacu odpowiedz

Marian Antolović - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Michał: Tobiasz jedzie na opinii że był jednym z kibiców to go lubią a umiejętności nie ma za wielkich. Udał mu się mecz w PP to fakt, ale w lidze to co strzał to gol w tej rundzie a dziś dodatkowo 2 razy niepewnie piastował zamiast łapać i lekkiego strzału nie złapał tylko na raty bronił. odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Marian Antolović : popieram przedmówcę odpowiedz

Merrkatorr - 4 godziny temu, *.net.pl Nikt nie chce tego mistrzostwa? odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Merrkatorr: To nie tak. Mistrzostwo jest przesądzone. Wicemistrzostwo również. Raków i Legia grały mecz w tygodniu a jak wiadomo nasi ligowy mogą/mają siły tylko na mecz raz w tygodniu. Dlatego byłem przekonany, że obie finałowe drużyny z wtorku zagrają lipę. Na razie się to potwierdza. Wygrywają Ci, którym bardziej zależy. Albo inaczej - ci którzy nie grali w tygodniu :). odpowiedz

Jack(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Po zdobyciu pucharu Polski mogliśmy śpiewać PUCHAR MAMY W EUROPIE ZAGRAMY.Ale jeśli już ligę dzięki temu odpuścimy to trzeba śpiewać PUCHAR MAMY A LIGECW D... MAMY Profesjonalizm do końca. odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl Baku jest niesprzedawalny. odpowiedz

Pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @wtf: to oddać w pi...u gdziekolwiek:) odpowiedz

Pawel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję że dzisiejszy mecz będzie ostatnim dla niejakiego kopacza Baku. Przez tyle występòw nie miał pòł udanej akcji. Dzisiejszym występem , tymi kiksami pokazuze że Legia za wysokie progi dla takich leszczy. Nakupują takiego szrotu a potem weź i twòrz akcje ofensywne jak ogòr się plącze o własne nogi. odpowiedz

lamzans - 5 godzin temu, *.inetia.pl tu jest strim

https://strims.top/PogonSzczecinLegiaWarszawa.php?source=3



Tylko - ciekawostka - komentator gada po niemiecku :) odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Dla Legii sezon 1922/23 zakończył się we wtorek. Pozostałe 4-ry mecze w ekstraklasie jakoś odbębnimy... odpowiedz

Saad - 5 godzin temu, *.aster.pl @Wolfik:

to jakiś nowy sezon 1922-23 -

panie kolego podaj inne wyniki z tego sezonu bo mi jakoś brakuje odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Saad: Hehe. No, pojechałem równo z tym sezonem :). Miałem na myśli oczywiście sezon obecny.

Swoją drogą, z nudów sprawdzę co sie wówczas działo ;) odpowiedz

Legia Pogoń - 5 godzin temu, *.plus.pl No i w końcu jest ponownie zgoda z Pogonią. Słychać to w dopingu dziś. Pięknie!!! odpowiedz

BOBO - 5 godzin temu, *.orange.pl LINK?? odpowiedz

wtf - 5 godzin temu, *.chello.pl Powrót do ligowej normy,Tobiasza również. odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Mówiłe, że nie ma się czym podniecać. W ekstraklasie już wszystko wiadome. odpowiedz

Hubbard - 5 godzin temu, *.aster.pl tylko jak Legia przegra to Raków mistrzem - wolałbym ten Raków z dzielnicy Włochy odpowiedz

Legia - 5 godzin temu, *.autocom.pl Strim odpowiedz

Kk - 5 godzin temu, *.chello.pl strim ma ktoś odpowiedz

BOBO - 5 godzin temu, *.orange.pl Jaki link? odpowiedz

Legia - 5 godzin temu, *.autocom.pl Ma ktoś link odpowiedz

BOBO - 5 godzin temu, *.orange.pl Ma ktoś link do działającego strima? odpowiedz

Czaro - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Raków przegrał odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Czaro: No przegrał. I co z tego? odpowiedz

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Jaaazzzdddaaa ukochana ma jazda Legio Warszawa!!! Tylko zwycięstwo Hej Legio tylko zwycięstwo! odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Tobiasz

Jędrzejczyk ... Nawrocki .... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Strzałek .... Muci

Kapustka

Rosołek ... Pekhart

LEGIA Mistrz !

0 : 2 odpowiedz

Szelka - 6 godzin temu, *.chello.pl Ciekawe, czy zagramy pokojowo czyli na remis, czy też na maksa? odpowiedz

