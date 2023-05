Runjaić: Nie jestem marzycielem

Kosta Runjaić (trener Legii): Miło zobaczyć znajome twarze dziennikarzy, z którymi pracowaliśmy tu przez lata. Jesteśmy oczywiście niezadowoleni, chcieliśmy wygrać, strzelić bramkę. To był otwarty mecz. W pierwszej połowie Pogoń grała na bardzo dużej intensywności, mieliśmy pewne problemy. Nie mogliśmy kontrolować gry, cofnęliśmy się zbyt głęboko. Potem spotkanie się wyrównało. Na początku drugiej połowy strzeliliśmy bramkę, miałem poczucie, że kontrolujemy grę i posiadanie piłki. Zabrakło jakości w wykończeniu i ostatnim podaniu. Pogoń grała z kontry i trudno było nam się bronić. Były momenty, kiedy mogliśmy strzelić drugą bramkę, ale koniec końców straciliśmy energię i koncentrację. Pogoń ma jakość nawet na ławce, wykorzystała to i strzeliła bramkę tak, jak wiele razy w tym sezonie. Nie broniliśmy się dobrze i dlatego przegraliśmy. Remis byłby fair, ale gratuluję Pogoni zwycięstwa. Dlaczego wynik meczu Rakowa z Koroną miałby mieć na nas wpływ? Mieliśmy 4 mecze do końca i 11 punktów straty. Nie jestem marzycielem. Walczymy z całą mocą, żeby zachować 2. miejsce w tabeli, chcemy skończyć sezon na 2. pozycji. Kilka dni temu zdobyliśmy Puchar Polski. To dla nas duży sukces. Dzisiaj niestety straciliśmy choćby jeden punkt.

