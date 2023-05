Gustafsson: Jestem dumny z piłkarzy

Jens Gustafsson (trener Pogoni): Jestem dziś bardzo dumny z Pogoni. Z każdego zawodnika, nie tylko z tych, którzy zaczęli to spotkanie, ale też z tych, którzy weszli później na boisko i pomogli nam wygrać. Jestem zaszczycony, że mogę być częścią takiej Pogoni, z takim wsparciem z trybun. To kluczowe, żeby było ono również w kolejnym meczu, żeby był pełny stadion. To mój sygnał do kibiców - pomóżcie nam. - Graliśmy dziś bardzo dobrze w pierwszej połowie. Straciliśmy nieco kontroli w jej końcówce. W drugiej połowie naprawdę walczyliśmy, bo stosunkowo szybko straciliśmy gola, ale każdy wierzył w zwycięstwo, ciężko pracował, żeby je osiągnąć. Gratulacje dla zawodników, byli dziś niesamowici.

Maverick - 25 minut temu, *.vectranet.pl Zobaczymy jak będziesz dumny jak przyjdą puchary.Znów dojedzie was jakiś przeciętniAK z Danii czy z kąd inąt.Pojedziecie gdzieś na wyjazd i trzy,cztery zero do tylu będzie.Skończy się wam grosicki to i skończy się pogoń hahaha odpowiedz

