Porażka w końcówce

ŻYLETA - 35 minut temu, *.orange.pl Panowie po co ta spina ...przecież " Łapówka" ewidentnie dała komuś d...y teraz dopiero rozpocznie się gra o prawdziwe pieniądze odpowiedz

Koval - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jouse CRY!!! odpowiedz

Do Tobiasza karma wróciła - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No i co Tobiasz? Tyle mówiłeś o karmie gardłując w kierunku Papszuna, a dzisiaj karma do ciebie wróciła: pierwszy gol dla Pogoni idzie na twoje konto (dobry bramkarz spokojnie by to wybronił), a pod koniec meczu dostałeś w michę kopytem od swojego. Karma wróciła:-) I to jest dla ciebie nauczka że nie gardłuje się na Warszawiaków takich jak Papszun bo za krótki w uszach na to jesteś. I zapamiętaj to sobie dzieciaku: przed każdą klęską najpierw kroczy pycha. odpowiedz

Lw - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Do Tobiasza karma wróciła: bujai sie odpowiedz

Scoobieeedobieeeedoooyaaa - 1 godzinę temu, *.aster.pl Wszyscy podnieceni po zdobbyciu PP, a tu Pogoń pokazuje nam miejsce w szeregu :) nie zdziwie się, jak nas wypier...lą z drugiego miejsca odpowiedz

geds - 45 minut temu, *.chello.pl @Scoobieeedobieeeedoooyaaa:

Jakie miejsce w szeregu? Pogoń to drużyna która sąsiaduje z nami w tabeli i grali u siebie. W czym my z tym składem jesteśmy od nich lepsi? Puchar i Wicemistrzostwo.... Runjaić zrobił z tą średnią ekipą wynik ponad stan. Ponad średnią ligową mamy tylko Augustyniaka, Jozue i Wszołka, kogoś jeszcze? odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jacuś będzie miał sporo pracy w tym okienku jeśli marzy mu się powrót do Europy. Oby tylko realne wzmocnienia, a nie jakiś Gvilia... odpowiedz

R1958 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tytuł artykułu do bani, jakby mecz trwał 3 ostatnie minuty. A co nasze panienki robiły przez 87minut?Wynik meczu to całokształt 90minut gry i nad tym należy pomyśleć. Były szanse ale.. co tu mówić jak mamy grajkow co grają archaiczny futbol z zamierzchłych czasów o technice i zaangażowaniu z grzecznosci nie wspomnę.W Europie będzie niezły wpier. odpowiedz

STARA (L) - 1 godzinę temu, *.gvt.pl Dno i dalej 2 m mułu... 70% składu do wymiany ,a zacząć od środka pomocy.. Pan "gwiazda" Josue ma już w dupie grę w Legii, więc nie ma co go wstawiać do składu.. Niech idzie w ch..j odpowiedz

KK - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wszystko się zgadza, w szczególności kasa.

W 1. poł nasi kopacze nie chcieli strzelać, nawet jak byli w polu karnym podwali po szerokość aż ktoś im odbierze. No i jeszcze Tobiasz ktory dziecinne piłki piąstkuje albo wypluwa.

Dla jednych mecz o pietruszkę (choć powinien być też o honor) a dla drugich jednak o coś.

Przypadek, nie sądzę. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.mm.pl Carlitos to chyba całkowicie zapomniał jak się gra w piłkę, dramat ludzki, Strzałek młody ale dzisiaj zmiana tragiczna odpowiedz

ŻYLETA - 2 godziny temu, *.orange.pl Kogo interesuje wicemistrzostwo ?... Lepiej mieć córkę w burdelu niż być drugim na pudle odpowiedz

Po(L)ny - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ŻYLETA: ale wiesz że to wicemistrzostwo to jeszcze nawet nie klapnięte odpowiedz

ŻYLETA - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Po(L)ny: Dla Legii vice to jak 15 w tabeli... przynajmniej kiedyś tak było jak "Wójt" rządził w klubie ....ale kto pamięta te zajebiste czasy odpowiedz

Na Ujazdowskich Alejach płomienie - 1 godzinę temu, *.aster.pl @ŻYLETA: Pojeździj sobie na dupie. oficjalnie 0 tytułów mistrzowskich za kadencji tego Pana. Dziękuję. odpowiedz

ŻYLETA - 21 minut temu, *.orange.pl @Na Ujazdowskich Alejach płomienie:..na twojej niechętnie wolę obracać własną foczkę ...a wracając do meritum zapomniałeś o 1993 skręconym przez PZPN ? odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.chello.pl Raków przegrał bo chciał zdobyć mistrza w domu a Legia im wszystko popsuła.....hehe odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chwała Tobie Panie że to powoli koniec ligowych wybryków oby następny sezon był tak samo pomyślny (jak obecny Lechii) dla Medalików . odpowiedz

Op - 2 godziny temu, *.centertel.pl Carlitos , Baku,Kramer i ta reszta szmaciarzy odpowiedz

PS - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Op: Pogoń praktycznie na każdej pozycji dysponuje lepszym zawodnikiem odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W ciemno można było stawiać porażkę odpowiedz

Ibor - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czy ktoś w tym klubie wreszcie zrozumie , że z każdym meczem Tobiasza to jego wartość spada i promowanie go na sile robi mu tylko szkodę. On ma kłopoty z łapaniem piłki wiec oczy tu mówimy odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Macie tydzień czasu na odpoczynek żeby wygrać z Jagiellonią.... zdążycie??? Hahaha haha hahaha hahaha śmiać mi się chce jak to macie zapierdziel w swojej robocie. A wypłata chociaż się zgadza.... hihihihihi. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki.... prawdziwych i z Legią w sercu....a nie takich Baków Carlitosow Kraerow i innych podobnych.... produktów w koszulce naszej Legii. odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Po co ja kuźwa się denerwuję. To wszystko o dupę potłuc ,,pan tobiasz,, jak obronił nam puchar to znowu pajacuje w bramce, jak siedział na ławie to po wejściu raptem zachciało się grać i bronić jak na bramkarza przystało. Pozostali zamiast celnie piłkę podać do przodu to kręcą się jak smród po gaciach i szukają portugala, ten natomiast robi trzy ,,obertasy,, i pier..lnie niecelnie i tak w koło macieju. Idą czterech na trzech a ,,pan muci,, zapier..la na tych trzech znalazł się wirtuoz brazyliany. Przecierz to zakrawa na kpinę. odpowiedz

Kiki - 2 godziny temu, *.plus.pl Było Josue cry w szatni? Wieśniak odstawił cieszynkę ? odpowiedz

45540 - 2 godziny temu, *.ynet.pl Śmiać mi się chce jak sobie pomyślę jak dziś Częstochowa świętuje mistrzostwo. Zapamiętają kibice okoliczności na zawsze. Porażka w Kielcach, Legia plecy ! Miłego świętowania wypada im życzyć. Feta 1 klasowa, piłkarze przywitani zostaną z pewnością wybitnie, jak prawdziwe gwiazdy futbolu ! odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ludzie ale po co te emocjonalne wpisy? Wynik meczu był w zasadzie otwarty do samego końca.Udało się Pogoni. Nic wielkiego się nie stało.Mecz praktycznie o pietruchę.Zdobyliśmy PP,mistrzostwo jest w Częstochowie co było wiadome już od wpadki Legii w Legnicy i nie ma co się pienić.Trzeba budować skład na przyszły sezon i tyle w temacie. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L): O widzisz. Taki komentarz, to ja rozumiem :). I całkowicie się z nim zgadzam. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Oprócz ostatniego zdania. Bo za co mamy budować? A 3/4 obecnego składu, nie pasuje do Legii umiejętnościami i mentalnie. Ale może Zielu coś wymyśli... odpowiedz

W(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl Baku, Carlitos dwie camajdy ,Kacper też dzisiaj dziurawe ręce z kim tu grać ? odpowiedz

atubanki - 3 godziny temu, *.inetia.pl Jak w składzie są takie wynalazki jak Baku Slisz Kramer czy inne dziwolągi to nic dziwnego że przegrywamy !

Czas na zakup porządnych piłkarzy ! odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @atubanki: To jeszcze napisz skąd wziąć na nich kasę i będzie git :) odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Wolfik: sprawdź sobie ile sensownych grajków jest do wzięcia 30.06.23. Na wypłatę wynagrodzeń to chyba mamy kasę? Skoro takie bezużyteczne pi.. y jak Kramer pobierają hajs co miesiąc. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Koledzy, oglądam naprawdę wiele spotkań naszej ekstraklasy, bo mam możliwość w tym czasie popracować (mój zawód nie wyklucza równoczesnej pracy i zerkania na TV). Nie pisałem przed meczem w Szczecinie by nie wyjść na defetystę i by nie odbierać innym nadziei, ale nasza dzisiejsza wygrana z Pogonią była praktycznie niemożliwa.



Najważniesze rozstrzygnięcia zapadły wcześniej, wiadomo było kto wygrał mistrzostwo a kto PP. My wyjechaliśmy do Szczecina osłabieni, mając w nogach 120min grania na Narodowym w tygodniu. Pogoni zależy na podium a u siebie rzadko traci punkty. Koledzy, zwycięzca tego meczu nie mógł być inny.



Ten mecz dla Legii niczego nie zmienia - wicemistrzostwo mamy zapewnione. Przecież nagle nie przegramy 3 meczów z rzędu :). Nie mówie, że mi się to podoba, ale takie są realia. By wygrywać na dwóch frontach trzeba miec 20 piłkarzy. Kto miał zastąpić zmęczonych finałem? Baku, Kramer, Carlitos który rok w piłkę nie grał??? Młody Strzałek??? Koledzy, to tak nie działa....



Najtrafniejszą opinię przesłał Kolega Leśny Dziadek: "Legia zdobyła mistrzostwo dla Rakowa". Dodałbym - bo Raków dziś nie był w stanie sam tego osiągnąć. I to całe podsumowanie tej kolejki. odpowiedz

Korek - 2 godziny temu, *.chello.pl @Wolfik: podzielam Twoje spostrzeżenia, ale dla v-ce MP musimy - dla pewności - zdobyć jeszcze 4 pkt.

Osobiście, patrzę już w pucharową przyszłość i sądzę, że z tak skromnym ilościowo pierwszym składem to niewiele zwojujemy na przynajmniej dwóch futbolowych frontach. Pozostaje kibicowska wiara, że w lecie Klub dokona wzmocnień... odpowiedz

Marce(L)i - 50 minut temu, *.autocom.pl @Wolfik: Jak zwykle masz dużo racji.Twoje komentarze są bardzo trafne.Lubię je czytać.Pozdrawiam. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Precz wszyscy.... Morwa kać....z Mioduskim na czele precz. Więcej gumy do żucia dla Rinjaicia.... Zwykłe zarabiacze kasy i tyle w temacie. Precz z takimi piłkarzami. Człapki Boiskowe odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Kadra zespołu jest znów do gruntownej przebudowy, dwóch piłkarzy do biegania- slisz i Wszolek no i może Rosołek... reszta t szrot... kogo produkuje nasza akademia ja się pytam??? Wchodzi ten chłopczyk do środka pola i truchta, gra w piłkę mu nie idzie, ja się pytam kto tam jest w takim razie nieutalentowany? Wszedzie na świecie są dzieciaki uczone gry w piłkę, agresji, nieustępliwości, i są selekcjonowani pod kątem motoryki, a ten dzidzius z opaską na głowie w zasadzie nie spełnia ani jednego kryterium..... tragedia odpowiedz

Wolf - 3 godziny temu, *.virginm.net Ja rozumiem że kilka dni temu grali 120 minut. No ale patrząc na ich grę w tym meczu to aż zęby bolą. Zero agresji po straconym golu a zamiast iść za ciosem po strzeleniu gola na 1 do 1 to po prostu człapali po boisku. Ale w sumie jak się ma przeciętnych zawodników to niestety jest jak jest. Baku to cień samego siebie Carlitos brak słów Josue ma przebłyski w swojej grze ale te jego kółeczka i zwalnianie gry potrafi człowieka załamać. Więc ja bym go aż tak bardzo nie żałował jak odejdzie. Bez wzmocnień i to konkretnych nic się nie zmieni. Ale na te wzmocnienia potrzeba kasa ale z pustego to i Salomon nie naleje. Jak tak będą grać to i wicemistrza nie będzie. odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Wolf: No skoro grali te 120 minut w osłabieniu to i agresji starczyło na tamte 120 minut. Czego się tutaj dziwić?

Wicemistrzostwo jest pewne, nie przesadzaj :). odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.netfala.pl Bez Ambicji... najmniejszej... żenada... odpowiedz

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo dla trenera za wystawienie tego Baku,no zagrywka pokerowa.... odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl Panowie na spokojnie Nigdy ten Kmiot Kosta nie poda się do dymisji , Spier........wszystko co mógł spier......1 mecz na cały Sezon a reszta .....kupa ,pozdro odpowiedz

T T - 3 godziny temu, *.243.117 Jak mówił poeta: Pogoń Szczecin na wicemistrza! (w tym wypadku na 3, miejsce) odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl W tym sezonie i tak juz o nic nie gramy. Pogoń zagrała naprawdę nieźle i ambitnie. Od wielu już meczów widać że jesteśmy bezzębni z przodu. Tam nie ma do kogo grać. Jedyna szansa to wrzuta na banię do Pekharda, który poza tym nic nie wnosi. Śmiem twierdzić że mamy jeden z najgorszych ataków w lidze. Nawet drużyny z dołu tabeli mają jakiegoś napastnuka lepszego od naszych. Nadrabiamy wrarzenuami w środu pola bo tam Jozue potrafi utrzymać się przy piłce, fajnie dograć ale do kogo? Gdyby taki Jozue grał ba Saganowskiego, Radovicia (choć został napastnikiem z konieczności), Sa, Prijovicia, Nikolicia, Niezgodę... co nam zostało z tej jakości na dziś ? ;) Prawdziwy napastnik na już!!! Pilniejsze nawet niż stoper. odpowiedz

Zibi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten niemiecki trener won i zabierz że sobą Baku i Carilitosa. Wstyd. Prezydent dla rakowa jeden za drugim odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl @Zibi : odstaw dragi i zostaw naszego trenera w spokoju z Baku i Carlitosem zgoda. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mecz słabiutki. Legia potrzebuje więcej jakościowych piłkarzy aby wygrywać takie mecze. Tacy jeźdźcy bez głowy jak Baku czy Carlitos są do natychmiastowego wywalenia jeśli chcemy walczyć o mistrza w następnym sezonie. Baku to w ogóle ciekawy przypadek. Gość jest tak cienki jak dooopa węża, a gra cały mecz. Po dzisiejszym meczu nie powinien pojawić się już w podstawowym składzie Legii. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Sprzedawczyki bez ambicji, Niemiec podarował śledziom 3 pkt. A czarny to chyba mu chatę sprząta skoro taka miernota jest na boisku… odpowiedz

O82 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Pusia: z Arką graliście? Maskara... odpowiedz

Arek - 15 minut temu, *.t-mobile.pl @Pusia: podarował? a co sam grał przeciwko 11 Pogoni ? Obecny skład jest bardzo słaby ( o ile nie najgorszy w historii ). PP i 2 miejsce to duży sukces trenera.



odpowiedz

Robert Szenfeld - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl niestety Carlitos kompletnie się nie nadaje w obecnej formie. Baku poniżej wszelkiej krytyki . Jak profesjonalny piłkarz może opaść z sił w środku meczu ? odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zdobycie pucharu niczego nie zmienia. Wiekszość z nich ma wyje...ne. Wybierają sobie mecze gdzie trzeba powalczyć. W każdym szanującym sie zachodnim klubie takie wkłady zostałyby wypie...olone do rezerw w trybie natychmiastowym + kara finansowa. Koszą grube siano za minimalizm. Gorzej jak murzyn czy Carlitos nie zagrałby junior a na pewno taniej. Wiec jak szukać oszczędności to pozbywając sie takich właśnie darmozjadòw odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.waw.pl @Pawel: za to jedna porazka cos zmienia. 120 minut biegali 4 dni temu, a chlop zdziwiony. To nie sa roboty. I tak dobrze zagrali jak na to, ze byli zmeczeni.



I przestan pie***lić o zagranicznych klubach bo nawet Bayern czy Man City przegrywaja w lidze bo sa wypruci po pucharach w srodku tygodnia. odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @L:

Ty przestań pier...lić

Te kluby przevrywaja bo wpuszczaja głebokich zmiennikòw. Jak gra podstawa to gonią bez problemu jak trzeba co 3 dni. Za co ich bronisz??? Za spacery w wielu meczach odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: okej,ale na jakiej intensywności oni grają w tych zagranicznych klubach ? A Baku? Chłop w zasadzie nie gra,przez cały sezon jest głównie rezerwowym,a w 78. minucie on nie ma siły gonić człowieka... O czym tu mowa? odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Poza tym pokaż mi gdzie Bayern lub City przegrały w tygodniu. Jak już podpierasz sie takimi informacjami to najpierw to sprawdz bo piszesz głupoty. I nie chodzi o jedna pirażke. Bo takich meczòw na stojaco było sporo. W ch...a lecą a ten ich broni odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @SEBO(L) : I dlatego taki Baku gra w polskiej lidze a nie w Niemcach czy Anglii :).

Kolega L ma rację, czy nam się to podoba, czy nie. Gramy czym mamy. I mamy to co mamy :)

Jeszcze nie przywykłeś po tylu sezonach? :P odpowiedz

Greg - 1 godzinę temu, *.aster.pl @L: Idąc Twoim tokiem myślenia cały początek następnego sezonu mamy w plecy. Bo przecież gramy co 3 dni, bo dochodzą puchary, gdzie też jakaś dogrywka może się trafić. Dogrywka / mecz w czwartek = porażka w lidze w niedzielę. To może w ogole nie wychodzmy lepiej na ekstraklasowe boiska do września, a może nawet do grudnia, skoro każda porażka będzie usprawiedliwiona zmęczeniem? odpowiedz

mietowy - 3 godziny temu, *.autocom.pl dzis cienko zero sily i checi do gry juz im w glowie wakacje odpowiedz

tylkoL - 3 godziny temu, *.centertel.pl Runjaic OUT

Z tym trenerem i bez wzmocnień - żadnych szans w europie niestety odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.waw.pl @tylkoL: klasyka. Jedna porazka i wysyp przyglupow w komentarzach xd odpowiedz

tylkoL - 3 godziny temu, *.centertel.pl @L: w tak słabej lidze ponad 10 punktów straty do rakowa to przepaść, wtopa z wartą, remis z ostatnią miedzią mało? od jakiegoś czasu grają poprostu słabo odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.net.pl @tylkoL: i to jest powód żeby od razu trenera zwalniać ? Ochłoń człowieku i nie wypisuj głupot odpowiedz

Urs72 - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: przygłupy oceniają co jest grane , wszystko przegrali i zremisowali co powinni wygrać ,na co zasługują na kasę od bukmacherki . Jedza pewnie obstawia wyniki ,bo mało zarabiają jeszcze Dać im więcej Kasy i Więcej wolnego .Koniec kropka bo to żałosne juz odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @tylkoL: następny debil. Ten, którego chcesz wyrzucić wygrał Puchar Polski, punktował z Legią jak najlepsi trenerzy z ubiegłej dekady i sprawił ogromne trudności Rakowowi nie mając ławki rezerwowych. Nie będzie szerokiej kadry, to nawet zatrudnienie Guardioli lub Kloppa nie pomoże. odpowiedz

tylkoL - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Kibic: to sam się niedługo przekonasz jak przyjdą eliminacje LKE. Trener Berg bylby o niebo lepszą opcją na puchary niż ten Runjaic. odpowiedz

Tatata - 3 godziny temu, *.net.pl @tylkoL: ta od razu zidana zatrudnij odpowiedz

TY - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Ja: punktował, tylko weź pod uwagę fakt, że nie grał w pucharach i miał zregenerowanych zawodników co tydzień. Następny sezon to będzie dramat z takim wąskim składem. Znowu narzekania i pier...nie smutów do kamer w stylu "przegraliśmy ale wyciągniemy wnioski, a zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości" odpowiedz

