Koszykówka

Zapowiedź 2. meczu play-off ze Spójnią

Poniedziałek, 8 maja 2023 r. 10:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W poniedziałek na Bemowie koszykarze Legii po raz drugi rywalizować będą ze Spójnią w pierwszej rundzie play-off. Legioniści będą chcieli ponownie pokonać zespół ze Stargardu, tak jak to miało miejsce w sobotę.



Możemy spodziewać się równie emocjonującej rywalizacji. Biało-bordowi pokazali bowiem, że są bardzo dobrym zespołem i są w stanie sprawić niespodziankę. Trener Kamiński tym razem prawdopodobnie skorzysta już z Billiego Garretta, który był gotowy do występu już w sobotę, ale wówczas sztab szkoleniowy postanowił jeszcze dać odpocząć naszemu rzucającemu obrońcy.



O ile po sezonie zasadniczym przewagę psychologiczną mogli mieć gracze ze Stargardu, który wygrali oba mecze w tym sezonie, to teraz Legia może czuć się pewniej. Tym bardziej, że na własnym parkiecie nie zwykła przegrywać w ostatnich kilkunastu tygodniach. W pierwszym spotkaniu nasi gracze potwierdzili swoją przewagę w strefie podkoszowej, dominując na tablicach. Największym problemem "Zielonych Kanonierów" była skuteczność za 3, co obecnie jest jedną z najmocniejszych stron Legii. Tylko pięć trójek na 25 prób trafili legioniści w pierwszym spotkaniu i liczymy, że w tym elemencie nastąpi wyraźna poprawa.







W meczu numer jeden Legia zdobyła aż 40 punktów (co stanowi 64.5% całej zdobyczy punktowej) z "pomalowanego". Duża w tym zasługa przede wszystkim Arica Holmana, który w efektowny sposób zdobywał punkty dynamicznymi wejściami w strefę podkoszową Spójni. W pierwszej połowie nasi gracze przeważali również w punktach z szybkiego ataku, co po zmianie stron powstrzymała Spójnia.



Nie jest żadną tajemnicą, że wyniki stargardzian w dużej mierze zależą od dyspozycji Courtneya Fortsona. W pierwszej połowie legioniści świetnie powstrzymywali lidera Spójni, który głównie dogrywał piłki do kolegów z drużyny. W trzeciej i czwartej kwarcie Fortson "otworzył" się i ostatecznie mecz zakończył z 17 punktami na koncie. Niezwykle ciekawa była rywalizacja Kyle'a Vinalesa z Fortsonem, z której górą wyszedł nasz rozgrywający. Kyle, pomimo słabej skuteczności z dystansu (1/7 za 3) zdobył 22 punkty, zaliczył 12 asyst i 6 zbiórek. Jeśli jeszcze ograniczy liczbę strat (6 w meczu nr1), na pewno może przyczynić się do jeszcze pewniejszej wygranej warszawiaków.







W spotkaniu pierwszym w naszym zespole, oprócz wspomnianego Vinalesa, zdecydowanie najbardziej wyróżniali się Travis Leslie (18 pkt., 8/13 z gry, 8 zbiórek i 4 as.) oraz Aric Holman (24 pkt., 8/17 z gry, 7 zbiórek, 6 wymuszonych fauli i 2 bloki). Krócej, ze względu na szybko złapane przewinienia, wystąpił Darek Wyka, który na parkiecie spędził niespełna 11 minut. Trener Sebastian Machowski zapowiada, że w poniedziałek Spójnia zrobi wszystko, by wyrwać wygraną na Bemowie. Legioniści z kolei będą chcieli wykorzystać wywalczoną w sezonie zasadniczym przewagę parkietu, a także wygrać siódme kolejne spotkanie na własnym parkiecie.



Początek poniedziałkowego meczu zaplanowano na godzinę 18:00 w hali OSiR Bemowo. Bilety kupować można na eBilet.pl. Transmisję będzie można obejrzeć na platformie Emocje.TV. W przerwie meczu będzie miała miejsce kolejna odsłona Koszykarskiej Kumulacji LOTTO. W sobotę jeden z kibiców zgarną nagrodę w wysokości 9 tysięcy złotych, więc tym razem do wygrania będzie 1000 zł. Zachęcamy do udziału - należy złapać jedną z piłeczek rzucanych w trybuny przez Cheer Angels w przerwie pomiędzy pierwszą i drugą kwartą.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 22-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,5 / 80,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,8%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 302 (20,1), Billy Garrett 277 (17,3), Travis Leslie 405 (śr. 15,0), Aric Holman 186 (15,5), Geoffrey Groselle 268 (9,9).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.05.2023 Legia Warszawa 84:77 Spójnia Stargard (play-off)

27.01.2023 Spójnia Stargard 97:80 Legia Warszawa

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 18-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,5 / 82,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,2%



Skład: Courtney Fortson, Adam Brenk, Tomasz Śnieg (rozgrywający), Jordan Mathews, Karol Gruszecki, Paweł Kikowski, Jakub Wojdak (rzucający), Brody Clarke, Grzegorz Chodźko, Dominik Grudziński, Oliwer Korolczuk (skrzydłowi), Barret Benson, Ajdin Penava, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Sebastian Machowski, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Courtney Fortson, Adam Brenk, Brody Clarke, Karol Gruszecki, Barret Benson.



Najwięcej punktów: Courtney Fortson 386 (śr. 16,1), Jordan Mathews 347 (12,0), Barret Benson 341 (14,8), Karol Gruszecki 325 (10,5).



Ostatnie wyniki: Śląsk (w, 99:66), Astoria (d, 73:72), Legia (w, 69:71), GTK (d, 59:64), Anwil (w, 78:81), Trefl (w, 91:79), King (w, 97:95), Arka (d, 88:61), Czarni (d, 83:69), Stal (d, 89:91), Twarde Pierniki (w, 92:88), Zastal (d, 82:77), MKS (w, 100:85), Sokół (d, 96:63), Start (w, 85:94), Śląsk (d, 81:79), Astoria (w, 89:98), Legia (d, 97:80), GTK (w, 83:95), Anwil (d, 93:94), Trefl (d, 77:66), King (d, 81:88), Arka (w, 76:77), Czarni (w, 68:51), Stal (w, 80:85), Twarde Pierniki (d, 92:82), Zastal (w, 101:82), MKS (d, 90:83), Sokół (w, 79:83), Start (d, 99:106), Legia (w, 84:77).



Termin meczu: poniedziałek, 8 maja 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 40, 55 i 70 zł (ulgowe) oraz 30, 50, 65 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV