Zieliński: To nie jest dobry moment na odejście Tobiasza

Niedziela, 7 maja 2023 r. 15:30 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Skauci zapamiętują takie pojedyncze sytuacje, jak obroniony rzut karny, natomiast on buduje swoją pozycję na przestrzeni miesięcy. To jest bardziej trwałe, zauważalne i doceniane przez skautów. Kwestie transferu rozpatruje się całościowo, a nie na podstawie jednego zdarzenia - powiedział o sytuacji Kacpra Tobiasza w programie Cafe Futbol dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.







- Radosława Majeckiego sprzedaliśmy do Monaco za około 7 milionów euro. To czy Tobiasz zostanie sprzedany za więcej zależy od tego, w jakim momencie odejdzie z klubu. Jeżeli teraz, to myślę, że nikt nie zapłaci tej wartości, jaką będzie warty za rok. On się cały czas rozwija i to nie jest dobry moment na jego odejście. Jeżeli będzie taka oferta, z której będziemy musieli skorzystać, bo to jest też budżetowo, mam w planie transfer netto, określoną sumę, co powinienem zrobić w tym najbliższym sezonie, to może dojść do sprzedania Kacpra. A zainteresowanie jego osobą jest coraz większe. Jak powiem jedną ligę, to będzie wiadomo o jakie kluby chodzi.



- Co wspólnego mają ze sobą Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny i Kacper Tobiasz? Abstrahując od umiejętności, to konstrukcję układów nerwowych. To są osoby bardzo reaktywne, które potrzebują potężnych bodźców, żeby czuć się zestresowanym. Reagują bardzo spokojnie i ten spokój pozwala im reagować należycie.



- Budżet też się z czegoś bierze. Na niego wpływa wiele rzeczy, to są wpływy z praw telewizyjnych, z transferów, od sponsorów. Z tego jakaś kwota przeznaczona jest na listę płac dla zawodników. Jeżeli chcemy grać w europejskich pucharach, to musimy odrobinę rozszerzyć naszą kadrę, mieć jakościowo lepszych piłkarzy. To wszystko kosztuje.