Rosołek: Pogoń wykorzystała naszą gorszą dyspozycję

- Po bramce na 1-1 był moment, 10-15 minut, w których czułem, że strzelimy drugiego gola. Zabrakło dokładniejszego podania i wykończenia akcji. Nie chcę szukać wytłumaczenia, bo bardzo chcieliśmy dzisiaj wygrać. Cały czas mamy do zdobycia dziewięć punktów. - Chciałbym strzelać więcej goli, to oczywiste. Dzisiejsze bramka była dla mnie bardzo ważna. Wiedziałem o tym, jak mam się ustawić. Przed wejściem na boisko trenerzy pokazali mi, że za obroną Pogoni jest dużo miejsca. Rywale grali wysoko i chcieliśmy to wykorzystać. Od samego początku, po wejściu z ławki, czaiłem się na podanie za linię defensywy. Jedno z takich zagrań posłał Maik Nawrocki. Bardzo się cieszę, że wykończyłem naszą akcję z zimną krwią.

Co ten Rosolek pierd..??? Slabsza dyspozycja to oni maja juz po 3-1 z Rakowem do dzis a dzis kto mial wygrac to wygrał Kielce i Szczecin im widocznie bardziej byly potrzebne pkt.jak innym:)

