Wypożyczeni: Bramka Pierzaka

Poniedziałek, 8 maja 2023 r. 08:03 Fumen, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend, trenerzy poszczególnych drużyn chętnie stawiali na wypożyczonych legionistów. Tylko Ramil Mustafajew wszedł z ławki rezerwowych, a pozostali (oprócz Nikodema Niskiego) wychodzili w podstawowym składzie. Za zaufanie szkoleniowca odpłacił się Patryk Pierzak. Gracz Górnika Łęczna doprowadził do remisu w potyczce z Podbeskidziem. Gabriel Kobylak rozegrał pełne zawody w ekstraklasie, ale to rywal zdobył jedyną bramkę w spotkaniu.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - do 62. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Wisłą Płock

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - do 77. minuty w przegranym 1-2 meczu z Pogonią Siedlce

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - do 84. minuty w przegranym 1-3 meczu z Zagłębiem Lubin

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Wisłą Puławy

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-1 meczu z Piastem Gliwice

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - do 63. minuty w wygranym 2-1 meczu z Fiorentiną Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 61. minuty w wygranym 2-1 meczu z Arką Gdynia

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w wygranym 3-1 meczu z Ruchem Chorzów

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - do 46. minuty w zremisowanym 3-3 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Strzelec bramki na 1-1 w 24. minucie spotkania.

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - do 68. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Skrą Częstochowa



Skrót meczu Górnik Łęczna - Podbeskidzie Bielsko-Biała