Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 0. K. Vinales 24 (4) 6. T. Leslie 19 (1) 35. A. Holman 14 (1) 31. J. Berzins 6 (2) 91. D. Wyka 2 --- 41. G. Groselle 12 14. G. Kulka 8 (2) 30. B. Garrett 4 11. G. Kamiński 2 8. B. Didierk-Urbaniak 0 55. Ł. Koszarek 0 22. S. Kołakowski 0 Spójnia Stargard [punkty, (celne za trzy)] 33. K. Gruszecki 18 (2) 40. B. Benson 11 27. C. Fortson 11 (1) 14. B. Clarke 10 (2) 30. A. Brenk 4 --- 11. P. Kikowski 12 (3) 25. D. Grudziński 5 24. J. Mathews 4 4. T. Śnieg 2 1. A. Penava 1 5. G. Chodźko - 13. O. Korolczuk - Komisarz: L. Rakoczy Sędziowie: M. Kowalski, Ł. Andrzejewski, T. Langowski

W drugim meczu ćwierćfinałowym fazy play-off koszykarze Legii pewnie pokonali Spójnię Stargard 91-78. To drugie zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego. Trzecie spotkanie odbędzie się w czwartek w Stargardzie - rywalizacja toczy się do trzech wygranych. PLK: Legia Warszawa 91-78 Spójnia Stargard Kwarty: 23-18, 22-22, 26-17, 20-21

L - 6 minut temu, *.171.30 Szkoda, ze trafila sie trudniejsza czesc drabinki i w polfinale Slask :/ odpowiedz

grzesiek - 10 minut temu, *.centertel.pl kurcze najbardziej ciekawi fakt czy garett xlapiw forme na polfinaly i mam nadzieje na finaly.

leslie i vinales piekna skutecznosc holman rowniez plus piekne wejscia pod kosz. holman to koszykarz ktorego warto byloby zatrzymac na dluzej. Zreszta obecny sklad na prawde mocny i kazdego warto zatrzymac :) odpowiedz

Lander - 32 minuty temu, *.161.135 mogłyby Dziki awansować jeszcze pokonując Górnika Wałbrzych - bliżej jeździć/chodzić na mecze odpowiedz

Pioter - 50 minut temu, *.play-internet.pl Brawo! W czwartek kończymy temat.... odpowiedz

