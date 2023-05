28 maja Święto Łazienkowskiej i uroczysty trening Legia Soccer Schools

28 maja na stadionie Legii Warszawa odbędzie się Święto Łazienkowskiej i uroczysty trening ośrodków Legia Soccer Schools z całej Polski. W zajęciach weźmie udział ponad 4000 dzieci w wieku od 3 roku życia, ze wszystkich programów piłkarskich Legia Soccer Schools. Po treningach najmłodsi legioniści i legionistki wyruszą ze swoimi rodzinami na trybunę wschodnią, gdzie czekać będzie na nich dodatkowe atrakcje. Ponadto odbędą się zajęcia w Akademiach Klasy Ekstra, gdzie dzieci będą mogły sprawdzić swoje piłkarskie umiejętności - czekają konkursy sportowe, gry i ćwiczenia sprawnościowe. Akademie Klasy Ekstra to projekt Fundacji Ekstraklasy oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pojawią się również atrakcje związane z innymi sekcjami stołecznej drużyny. Informacje o zapisach na trening na https://panel.legiasoccerschools.pl/

