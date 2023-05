Play-off

Spójnia Stargard 82-93 Legia Warszawa. Mamy półfinał!

Czwartek, 11 maja 2023 r. 19:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

W trzecim meczu ćwierćfinałowym fazy play-off koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Spójnią Stargard. Jest to trzecie zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego w tej rywalizacji (3-0), dzięki czemu legioniści awansowali do półfinału! O finał Zieloni Kanonierzy zagrają ze zwycięzcą pary Śląsk Wrocław - Trefl Sopot (aktualny stan rywalizacji 1-1).













Zaczęło się od celnych rzutów zza łuku z obu stron – skuteczni byli Adam Brenk i Aric Holman. Legia już od samego początku dążyła do objęcia kilkupunktowego prowadzenia, ale Spójnia skutecznie opierała się rywalowi. Po pięciu minutach gry gospodarze prowadzili 13:12 i to oni powoli przejmowali inicjatywę. Miejscowi cieszyli się już dziewięciopunktowym prowadzeniem, które starali się niwelować Travis Leslie i Geoffrey Groselle, ale rywale wciąż bez większych problemów przedostawali się w strefę podkoszową Legii. Pierwsza kwarta dla Spójni, 29:23. Celne „trójki” Grzegorz Kulki i Travisa Leslie oraz udany wjazd pod kosz Geoffreya Groselle’a dały warszawianom remis, 31:31. Gra wyrównała się, warszawianie poprawili defensywę i zmuszali przeciwników do popełniania przewinień. Spójnia wciąż utrzymywała nieznaczne prowadzenie i na przerwę obie ekipy schodziły do szatni przy wyniku 50:46 dla gospodarzy.



Pięć punktów z rzędu zdobyli stargardzianie już na początku trzeciej kwarty, a legioniści na swoje pierwsze punkty w tej części meczu musieli poczekać ponad trzy i pół minuty. Słabą serię legionistów przerwał w końcu Kyle Vinales, którego bardzo mocno pilnowali zawodnicy Spójni. Gospodarze mieli już 11 punktów przewagi, ale w ciągu minuty Legia zaliczyła serię 9-0 i zbliżyła się do przeciwnika na dystans zaledwie dwóch „oczek” Na tym nie poprzestała i krótko po przerwie na żądanie trenera Sebastiana Machowskiego dołożyła kolejne cztery punkty dzięki czemu wyszła na prowadzenie. Mądra i konsekwentna gra Zielonych Kanonierów dała im ośmiopunktową zaliczkę przed ostatnią kwartą. Zespół prowadzony przez trenera Wojciecha Kamińskiego niż zamierzał oddawać ciężko wypracowanej przewagi, a bardzo pomagał w osiągnieciu tego celu Grzegorz Kamiński, który nie zawodził pod względem rzutów zza łuku. Na nieco ponad sześć minut przed końcem meczu Legia prowadziła 85:74 i niewiele wskazywało na to, że stargardzianie zdobędą się jeszcze na skuteczną pogoń za warszawianami. Nie pomagały w tym kolejne błędy w defensywie i brak skuteczności w pozornie prostych sytuacjach. Wicemistrzowie Polski nie pozwolili Spójni na wiarę w zwycięstwo i utrzymała korzystny wynik już do końcowej syreny.







PLK: Spójnia Stargard 82-93 Legia Warszawa

Kwarty: 29-23, 21-23, 17-29, 15-18



Spójnia Stargard [punkty, (celne za trzy)]

33. K. Gruszecki 20 (4)

30. A. Brenk 14 (1)

27. C. Fortson 11 (1)

14. B. Clarke 4

40. B. Benson 3

---

1. A. Penava 18 (1)

24. J. Mathews 8

11. P. Kikowski 4

25. D. Grudziński 0

4. T. Śnieg 0

5. G. Chodźko -

13. O. Korolczuk -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

0. K. Vinales 26 (4)

6. T. Leslie 9 (1)

35. A. Holman 8 (1)

31. J. Berzins 2

91. D. Wyka 2

---

14. G. Kulka 12 (2)

30. B. Garrett 10

41. G. Groselle 10

11. G. Kamiński 9 (3)

55. Ł. Koszarek 5 (1)

8. B. Didierk-Urbaniak -

22. S. Kołakowski -



Komisarz: R. Jabłoński

Sędziowie: J. Zamojski, M. Chrakowiecki, M. Skorek



