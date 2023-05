Legia Warszawa 28-12 AZS AWF Warszawa

W ostatnim meczu fazy zasadniczej 1. ligi Legia Warszawa wygrała z zespołem AZS AWF Warszawa 28-12. Do przerwy legioniści prowadzili 5-0. Legia Warszawa 28-12 (5-0) AZS AWF Warszawa punkty Legia: Teimuraz Kharaishvili 5 (P), Saba Kharaishvili 5 (P), Dawid Poznański 5 (P), Daniel Żołkowski 6 (2K), Mariusz Ilczuk 5 (P), Daniel Gajda 2 (pd) P - przyłożenie pd - podwyższenie K - karny Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Krzysztof Kucharski, 3. Bartosz Bardziński, 4. Maciej Żarnowski, 5. Adam Matys, 6. Dawid Poznański, 7. Brighton Zimondi, 8. Saba Kharaishvili, 9. Giorgi Migaberidze, 10. Daniel Żołkowski, 11. Kamil Wilkowski, 12. Simon Mikaberidze, 13. Kornel Szeląg, 14. Teimuraz Kharaishvili, 15. Jakub Młyńczak rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Kamil Czajka, 18. Daniel Gajda, 19. Robert Sobiesiak, 20. Wojciech Krześniak, 21. Grzegorz Osiadacz, 22. Mariusz Ilczuk, 23. Wojciech Borys AZS: 1. Wojciech Szonecki, 2. Andrzej Kraskiewicz, 3. Sebastian Sosnowski, 4. Kamil Rutkowski, 5. Mateusz Oleszczuk, 6. Piotr Chlebus, 7. Antosz Soroczyński, 8. Mzomhle Matonana, 9. Juan Brzezinski, 10. Tinovonga Nyoni, 11. Leszek Kaźmierczak, 12. Grzegorz Skowroński, 13. Karol Romański, 14. Takunda Muvandi 15. Szymon Kowalczyk rezerwa: 16. Rafał Bogucki, 17. Arkadiusz Szymański, 18. Paweł Grabski, 19. Mikołaj Radwan, 20. Daniel Niemczak, 21. Sławomir Kuligowski, 22. Paweł Wojciechowski, 23. Wojciech Grygułło, 24. Anesu Ngwerume żółte kartki: Giorgi Migaberidze Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Tylko Legia - 29 minut temu, *.orange.pl Brawo Panowie! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.