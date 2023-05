Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-4 Pilica Białobrzegi

Sobota, 13 maja 2023 r. 13:51 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 28. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała z Pilicą Białobrzegi 2-4. Do przerwy legioniści niespodziewanie przegrywali 0-3. Kolejne spotkanie rozegrają 20 maja o godzinie 17:00 na wyjeździe z Olimpią Zambrów. Mecz obserwowała grupa kibiców gości z flagą, którzy prowadzili doping.



Oba zespoły od początku ruszyły do ataku. W 4. minucie legioniści byli bliscy zdobycia pierwszej bramki, ale dobrze spisywał się Wiktor Koptas. W 13. minucie z bliskiej odległości uderzał Korczakowski, po chwili dobijał Możdżeń, jednak piłka uderzyła tylko w poprzeczkę. W 22. minucie poważny błąd popełnił Paweł Szajewski, który kosztował utratę gola. Najpierw legioniści źle rozegrali od własnego pola karnego, rywale przejęli piłkę, a następnie po pozornie niegroźnym dośrodkowaniu źle zareagował bramkarz Legii i Maciej Kencel z bliskiej odległości posłał futbolówkę do bramki. Mimo że "Wojskowi" zdecydowanie dominowali przez pierwsze 20 minut i stworzyli sporo groźnych sytuacji, to oni jako pierwsi stracili bramkę. W 26. minucie z dystansu uderzał Szymon Grączewski, jednak piłka przeleciała nad poprzeczką. W 28. minucie niespodziewanie było już 2-0. I tym razem bramkarz Legii mógł zachować się lepiej, bo uderzenie nie było szczególnie mocne, a piłka wpadła do siatki po rękach golkipera. Minęła minuta i padł kolejny gol dla Pilicy. Konrad Rudnicki wykorzystał kolejny błąd stołecznej defensywy i ładnym strzałem posłał piłkę pod poprzeczkę. W odpowiedzi nieźle uderzał Korczakowski z lewej strony, jednak spudłował. W 36. minucie Jędrasik oddał celny strzał z 25 metrów, ale zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza. 2 minuty później goście wyszli z groźną kontrą. Na bramkę popędził Rudnicki, jednak zamiast strzelać, zdecydował się na podanie kolegi i legioniści zdołali wybić piłkę na rzut rożny. Jeszcze przed przerwą celnie, choć zdecydowanie zbyt lekko uderzał nowy nabytek Legii, Bartosz Brodziński.



W przerwie trener stołecznego zespołu zdecydował się na dwie zmiany w składzie. Na boisku pojawili się zawodnicy ofensywni - Dawid Dzięgielewski i Dawid Kiedrowicz. W 48. minucie Jan Ziółkowski skierował piłkę głową do siatki z bliskiej odległości po dobrej wrzutce Mateusza Możdżenia ze stałego fragmentu gry. Legioniści długo się jednak nie cieszyli z gola kontaktowego. Kacper Wiatrak wziął na zamach Ziółkowskiego, uderzył lewą nogą, a ani Szajewski, ani stojący przed bramką zawodnik Legii nie zdołali sięgnąć tej piłki i mieliśmy 1-4. W 54. minucie zbyt wysoko uniósł nogę Patryk Walasek, za ostre zagranie został ukarany żółtą kartką, a Możdżeń ponownie wrzucał piłkę przed bramkę. Tym razem jednak nikt nie zamknął akcji. W 56. minucie powinna paść piąta bramka dla gości. Po stracie Korczakowskiego przed szansą stanął Winiarski, jednak nie poradził sobie w sytuacji sam na sam z bramkarzem. W kolejnych minutach tempo gry spadło. Dopiero w 69. minucie mieliśmy ciekawszą sytuację, kiedy w polu karnym faulowany był Dawid Dzięgielewski. Do "jedenastki" podszedł Igor Korczakowski i pewnie zamienił ją na trafienie. W 74. minucie dobrze indywidualnie zagrał Kiedrowicz, dośrodkował, jednak Rafał Maciejewski nie zdołał oddać skutecznego strzału. W 80. minucie z prawej strony piłkę wrzucił Możdżeń, ale tym razem Kiedrowicz nie trafił jej czysto. Końcowe minuty nie przyniosły zmiany rezultatu i Legia po raz drugi w tym sezonie musiała uznać wyższość Pilicy. Warto wspomnieć, że to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo zespołu gości wiosną i pierwsza porażka Legii od 10 spotkań.



III liga: Legia II Warszawa 2-4 (0-3) Pilica Białobrzegi

0-1 - 22' Maciej Kencel

0-2 - 28' Maciej Kencel

0-3 - 29' Konrad Rudnicki

1-3 - 48' Jan Ziółkowski

1-4 - 50' Kacper Wiatrak

2-4 - 70' Igor Korczakowski (k)



Legia II: Paweł Szajewski - Jan Ziółkowski, Bartosz Brodziński (46' Dawid Kiedrowicz), Julien Tadrowski (82' Maksymilian Stangret) - Jakub Kisiel (60' Sebastian Kieraś), Aleksander Waniek, Mateusz Możdzeń, Igor Korczakowski - Marcel Krajewski, Szymon Grączewski (71' Rafał Maciejewski), Jakub Jędrasik (46' Dawid Dzięgielewski)



Pilica: Wiktor Koptas, Wiktor Żurawski, Piotr Drabik, Bartłomiej Michalski, Aleksander Stawiarz (46' Damian Winiarski), Konrad Rudnicki (82' Piotr Grober), Maciej Kencel (82' Olaf Uziębło), Patryk Walasek, Kacper Wiatrak, Bartosz Zawadzki, Oskar Wojtysiak (71' Nicolas Dohojda)



żółte kartki: Ziółkowski, Tadrowski, Korczakowski - Zawadzki, Walasek



Tabela, wyniki i terminarz III ligi