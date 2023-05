Koszykówka

Zapowiedź 3. meczu play-off ze Spójnią

Środa, 10 maja 2023 r. 13:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Legia już w czwartek może sobie zapewnić awans do półfinału mistrzostw Polski. Aby tego dokonać, nasi gracze muszą zwyciężyć Spójnię po raz trzeci - tym razem w wypełnionej po brzegi, gorącej hali w Stargardzie.



Podopieczni Wojciecha Kamińskiego do Stargardu udali się w środę przed południem, po porannych zajęciach na Bemowie. W porze czwartkowego spotkania, legionistów czeka trening w Stargardzie. Najważniejsze, że sztab trenerski ma do dyspozycji wszystkich graczy, w tym Billiego Garretta, który po niespełna dziesięciominutowym występie w meczu numer dwa, czuje się bardzo dobrze, i w czwartek będzie mógł spędzić na parkiecie więcej minut.



O ile w pierwszym meczu serii ćwierćfinałowej, Legia zaliczyła bardzo słabą skuteczność z dystansu (5/25 za 3 pkt.), to dwa dni później trafiała już zdecydowanie lepiej (10/24) - można rzec, że na swoim standardowym poziomie. Kolejny raz bardzo ważną postacią w naszym zespole był Kyle Vinales, który nie tylko na całym parkiecie ograniczał poczynania lidera stargardzian, Fortsona, ale i raz za razem napędzał ataki legionistów. Oprócz świetnych indywidualnych statystyki (24 pkt., 7/14 z gry, 5 as. i 5 zb.), podczas gry Kyle'a w drugim meczu, Legia uzyskała 18-punktową przewagę. Wysoką dyspozycję potwierdzili również Travis Leslie oraz Aric Holman, który do dobrej skuteczności (4/6 z gry), był najczęściej faulowanym graczem Legii (6 przewinień rywali) i pewnie wykorzystał wszystkie rzuty wolne (5/5). Przed czwartkowym meczem legioniści muszą przede wszystkim popracować nad koncentracją, bowiem liczba strat (19) to wynik, który nie przystoi na tym etapie rywalizacji, i który może mieć wpływ na wynik końcowy meczu w Stargardzie.



Możemy być pewni, że Spójnia tanio skóry nie sprzeda i w czwartek rzuci na szalę wszystko, co ma do zaoferowania. Wszak porażka oznaczać będzie dla podopiecznych Sebastiana Machowskiego koniec - mimo wszystko udanego, bo zakończonego pierwszym od lat udziałem w play-off - sezonu.



Na pewno jak zwykle wiele zależeć będzie od dyspozycji Courtneya Fortsona, który w dwóch dotychczasowych spotkaniach nie punktował tak, jak potrafił to czynić w sezonie zasadniczym. Oczywiście spora w tym zasługa dobrze grających w obronie legionistów, a mamy doskonale w pamięci występ Fortsona z drugiej rundy sezonu zasadniczego, kiedy przeciwko Legii rzucił 30 punktów. Bardzo dobrą dyspozycję rzutową pokazał Karol Gruszecki (18 pkt., 7/11 z gry), a także Paweł Kikowski (12 pkt., 3/6 za 3). Legionistom udało się ograniczyć poczynania świetnie dysponowanego w meczu numer jeden, Brody'ego Clarke'a (tym razem 10 pkt. i 5 zb.), który swój występ zakończył przedwcześnie z powodu pięciu przewinień. Tak jak w dwóch pierwszych meczach, gracz wystąpi w specjalnej masce na twarzy, w której trenuje od zaledwie kilku dni. Innym graczem, który w poniedziałek na Bemowie miał problemy z faulami jest Ajdin Penava - Bośniak na parkiecie spędził zaledwie 12 minut.



Spójnia w obecnym sezonie na własnym parkiecie wygrała 10 meczów i poniosła pięć porażek. W Stargardzie wygrali: GTK (+5), Stal (+2), Anwil (+1), King (+7) i Start (+7). Żadnej z drużyn wygrana na tym terenie nie przyszła łatwo. Wierzymy, że legioniści po raz trzeci udowodnią swoją wyższość i już w czwartek zakończą serię - wówczas będą mieli więcej czasu na regenerację przed półfinałami (początek serii w przyszły piątek). W rywalizacji Śląska z Treflem (rywale Legii/Spójni w II rundzie) na pewno dojdzie do przynajmniej czterech spotkań, bowiem po dwóch meczach rozegranych we Wrocławiu, jest remis 1:1.



Legia przegrała pod koniec stycznia w Stargardzie 80:97, grając jednak wówczas bez Arica Holmana i z Łukaszem Koszarkiem będącym świeżo po chorobie, z kolei dla Kyle'a Vinalesa był to dopiero drugi występ w naszych barwach. Dwa wcześniejsze mecze Legii w Stargardzie - w październiku 2022 roku oraz w marcu tego samego roku, kończyły się naszymi zwycięstwami. W obecnym sezonie nasze drużyny mierzyły się czterokrotnie - Spójnia zaliczyła dwie wygrane (w sezonie zasadniczym), podobnie jak Legia (w play-off). W pierwszej rundzie play-off, Legia w minionym sezonie pokonała Stal Ostrów 3:0 (bez przewagi parkietu), a na tym samym etapie rozgrywek w sezonie 2020/21 wyeliminowała Kinga Szczecin 3:1 (z przewagą parkietu).



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w hali przy ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie. Bilety sprzedawane są na abilet.pl - pozostały ostatnie dostępne wejściówki. Transmisję spotkania obejrzeć można odpłatnie na platformie Emocje.TV.



PGE SPÓJNIA STARGARD

Liczba wygranych/porażek: 18-14

Liczba wygranych/porażek u siebie: 10-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,3 / 82,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,0%



Skład: Courtney Fortson, Adam Brenk, Tomasz Śnieg (rozgrywający), Jordan Mathews, Karol Gruszecki, Paweł Kikowski, Jakub Wojdak (rzucający), Brody Clarke, Grzegorz Chodźko, Dominik Grudziński, Oliwer Korolczuk (skrzydłowi), Barret Benson, Ajdin Penava, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Sebastian Machowski, as. Maciej Raczyński, Konrad Koziorowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Courtney Fortson, Adam Brenk, Brody Clarke, Karol Gruszecki, Barret Benson.



Najwięcej punktów: Courtney Fortson 397 (śr. 15,9), Jordan Mathews 351 (11,7), Barret Benson 352 (14,7), Ajdin Penava 217 (11,4), Karol Gruszecki 343 (10,7).



Ostatnie wyniki: Śląsk (w, 99:66), Astoria (d, 73:72), Legia (w, 69:71), GTK (d, 59:64), Anwil (w, 78:81), Trefl (w, 91:79), King (w, 97:95), Arka (d, 88:61), Czarni (d, 83:69), Stal (d, 89:91), Twarde Pierniki (w, 92:88), Zastal (d, 82:77), MKS (w, 100:85), Sokół (d, 96:63), Start (w, 85:94), Śląsk (d, 81:79), Astoria (w, 89:98), Legia (d, 97:80), GTK (w, 83:95), Anwil (d, 93:94), Trefl (d, 77:66), King (d, 81:88), Arka (w, 76:77), Czarni (w, 68:51), Stal (w, 80:85), Twarde Pierniki (d, 92:82), Zastal (w, 101:82), MKS (d, 90:83), Sokół (w, 79:83), Start (d, 99:106), Legia (w, 84:77), Legia (w, 91:78).



Ostatnie mecze obu drużyn:

08.05.2023 Legia Warszawa 91:78 Spójnia Stargard

06.05.2023 Legia Warszawa 84:77 Spójnia Stargard (play-off)

27.01.2023 Spójnia Stargard 97:80 Legia Warszawa

07.10.2022 Legia Warszawa 69:71 Spójnia Stargard

23.03.2022 Spójnia Stargard 63:77 Legia Warszawa

25.09.2021 Legia Warszawa 84:86 Spójnia Stargard

07.01.2021 Spójnia Stargard 73:79 Legia Warszawa

29.09.2020 Legia Warszawa 77:73 Spójnia Stargard

30.11.2019 Spójnia Stargard 71:69 Legia Warszawa

16.03.2019 Legia Warszawa 76:72 Spójnia Stargard

17.11.2018 Spójnia Stargard 72:94 Legia Warszawa

06.05.2017 Spójnia Stargard 82:88 Legia Warszawa (I liga)

29.04.2017 Legia Warszawa 104:80 Spójnia Stargard (I liga)

28.04.2017 Legia Warszawa 85:75 Spójnia Stargard (I liga)

04.02.2017 Spójnia Stargard 89:101 Legia Warszawa (I liga)

22.10.2016 Legia Warszawa 66:83 Spójnia Stargard (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 23-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 11-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,7 / 80,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,0%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 326 (śr. 20,4), Billy Garrett 281 (16,5), Travis Leslie 424 (15,1), Aric Holman 200 (15,4), Geoffrey Groselle 280 (10,0).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77), Spójnia Stargard (d, 91:78).



Termin meczu: czwartek, 11 maja 2023 roku, g. 18:00

Adres hali: Stargard, ul. Pierwszej Brygady 1 (OSiR Stargard)

Pojemność hali: 1490 miejsc

Ceny biletów: 40 zł (ulgowe) oraz 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV