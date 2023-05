32. kolejka Ekstraklasy: Pogoń i Lech w pucharach

Trwa 32. kolejka Ekstraklasy. W piątek Legia Warszawa wysoko pokonała Jagiellonię, a rewelacyjny wiosną Piast okazał się lepszy od Korony. Ważne spotkanie wygrał Śląsk, z kolei Cracovia uległa na własnym stadionie Zagłębiu. W niedzielę Lech wygrał w Częstochowie, a Pogoń pokonała Miedź. Dzięki temu obie drużyny zapewniły sobie udział w europejskich pucharach. Na zakończenie kolejki Radomiak pojedzie do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 13.05.2023 / 11:38, *.mm.pl Vuko zrobił z beznadziejnego fornalikowego zespołu-usypiacza konkretną ekipę. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.