Mobilizacja na wyjazd do Gdańska

Poniedziałek, 8 maja 2023 r. 21:04 Redakcja

W sobotę, 20 maja o godz. 20:00 Legia zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Już teraz rozpoczęła się kibicowska mobilizacja na ten wyjazd. Niewykluczone, że na kolejne odwiedziny na stadionie w Gdańsku przyjdzie nam czekać dłużej. Kibice Legii otrzymali 1500 wejściówek na to spotkanie, organizowany będzie pociąg specjalny - więcej informacji wkrótce. Poniżej komunikat Nieznanych Sprawców.









"Drodzy Kibice!

Za nami wyjazd do Szczecina.

W zasadzie nie wiadomo po co pisze się takie zdanie, każdy wie że za nami wyjazd do Szczecina. To było wczoraj, każdy raczej pamięta.

No ale było miło, świeciło słońce, nowy stadion jak za granicą, fajnie pośpiewaliśmy, były świderki, super. Pewnie jeśli byliście, to Wam się podobało. O to w tym chodzi.

Wyjazdy ogólnie są super.

A przed nami kolejny.

Jest jeszcze chwila, ale już teraz warto sobie zapisać. Na lodówkę to nakleić żeby pamiętać i potem żeby nie było niedomówień.

20.05 Sobota 20:00 WYJAZD DO GDAŃSKA. Można dopisać, że na mecz żeby już było 100% pewności.

To powoli uniknąć nieporozumień, że nie mówiliście, czy coś i jak to nie będzie Was na chrzcinach Genowefki, kuzynki siostry Waszej żony. Pokazujecie tą kartkę, mówicie, że wisi tu już prawie dwa tygodnie i hulaj dusza.

Mamy 1500 biletów.

Ostatni wyjazd w tym sezonie.

Sobota. Stadion też ładny.

Będzie można się pośmiać trochę.

No, dostajemy piłkę na pustą bramkę.

Musimy ją wykorzystać.

Komplet w Gdańsku to absolutny obowiązek.

Mobilizujemy się, w grupach, fan klubach, dzielnicach, kółkach szachowych itp.

Jedziemy pociągiem, więcej informacji wkrótce. JAZDAAAA"