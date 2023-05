Finał debla Kluczyńskiego w Barcelonie

W Barcelonie odbył się 21. tenisowy memoriał Nacho Juncosa kat.1, w której do finału debla dotarł zawodnik Legii, Jan Kluczyński . Legionista grał w parze z Czechem, Krystofem Kominkiem. Wyniki Kluczyńskiego w singlu: I runda: Jan Kluczyński - Roberto Perez Socas (Hiszpania) 1-6, 7-5, 5-7 Wyniki Kluczyńskiego w deblu: I runda: Jan Kluczyński/Krystof Kominek (Czechy) - Alex Escofet Berge/Aleix Galindo (Hiszpania) 6-7, 6-4, 10-7 1/4 finału: Kluczyński/Kominek - Mattia Cappellari/Carlo Paci (Włochy) 3-6, 6-1, 10-4 1/2 finału: Kluczyński/Kominek - Dmytro Vterkovskyi (Ukraina)/Arturs Zagars (Austria) 6-3, 7-6 Finał: Kluczyński/Kominek - Kolos Kinces (Węgry)/Joao Morgado (Portugalia) 2-6, 2-6

